Tout juste annoncé, nous avons pu prendre en main le Realme X2 Pro. Le dernier smartphone de la marque chinoise, proposé à partir de 399 euros, a tout pour plaire avec son Snapdragon 855+, son écran 90 Hz et sa charge rapide 50W.

Alors que OnePlus a dévoilé il y a peu son nouveau OnePlus 7T, son cousin direct, Realme — filiale comme OnePlus du groupe BBK Electronics — a dévoilé ce mardi son tout premier smartphone premium, le Realme X2 Pro. Et le moins que l’on puisse dire est qu’il est alléchant, surtout pour son tarif. Nous avons déjà eu l’occasion de le prendre en main.

Caractéristiques techniques

Modèle Realme X2 Pro Version de l'OS Android 9.0 Interface constructeur ColorOS Taille d'écran 6.5 pouces Définition 2340 x 1080 pixels Densité de pixels 396 ppp Technologie Super AMOLED SoC Snapdragon 855 Plus Puce Graphique (GPU) Qualcomm Adreno 640 Mémoire vive (RAM) 6 Go, 8 Go Mémoire interne (flash) 128 Go, 64 Go, 256 Go Appareil photo (dorsal) Capteur 1 : 64 Mpx

Capteur 2 : 13 Mpx

Capteur 3 : 8 Mpx

Capteur 4 : 2 Mpx

Appareil photo (frontal) 32 Mpx Enregistrement vidéo 4K@30 IPS Wi-Fi Wi-Fi 5 (ac) Bluetooth 5.0 Bandes supportées 2100 MHz (B1), 800 MHz (B20), 1800 MHz (B3), 2600 MHz (B7), 700 MHz (B28) NFC Oui Capteur d'empreintes Sous l\'écran Ports (entrées/sorties) USB Type-C Batterie 3900 mAh Dimensions 75.7 x 161 x 8.7mm Poids 199 grammes Couleurs Noir, Blanc Prix Fiche produit

Design et prise en main

De prime abord, le Realme X2 Pro ressemble comme deux gouttes d’eau à n’importe quel smartphone en 2019. En façade, on retrouve un large écran de 6,5 pouces assez agréable à l’œil — on y reviendra — entrecoupé par une fine encoche en forme de goutte d’eau.

On notera que les bordures sont néanmoins assez larges, surtout le menton plus épais que la bordure supérieure. En haut de l’écran, par-dessus la fine encoche, on va retrouver une grille de haut-parleur assez large. Il faut dire que comme les smartphones OnePlus ou Samsung hauts de gamme, le Realme X2 Pro est capable de procurer un son stéréo. Néanmoins, sur l’espace de démonstration où j’ai pu prendre en main l’appareil, difficile de juger de la qualité et de l’équilibre stéréo.

C’est surtout au dos que le Realme X2 Pro se veut original. On va ainsi retrouver quatre modules photo centrés sur la partie supérieure, avec un alignement vertical. Un alignement similaire à ce que l’on connaissait déjà sur la gamme Reno d’Oppo, mais avec une légère proéminence. Rien qui soit particulièrement dérangeant néanmoins, même si à l’usage, le smartphone pourra légèrement trembler lorsqu’on l’utilise posé à plat sur une table ou un bureau.

Plus étrange, le logo Realme n’est pas centré, mais décalé sur la droite, juste en dessous des modules photo. Le constructeur chinois compte apparemment se faire connaître et a pour ce faire choisi un logo très large et voyant. Dommage, on aurait apprécié davantage de discrétion.

Le Realme 2 Pro est proposé dans deux coloris : un modèle bleu et une version blanche. Dans les deux cas, le dos est en verre et plutôt qualitatif. On préfère néanmoins le modèle blanc avec ses reflets nacrés du plus bel effet.

Sur la tranche inférieure, on va retrouver la prise USB-C — permettant la recharge 50W — ainsi qu’une prise casque 3,5 mm et le second haut-parleur. C’est à droite que Realme a positionné la touche de mise en veille et à gauche qu’on retrouve les boutons de volume. Dommage, ils sont positionnés un peu haut. Dans l’ensemble, malgré le gabarit assez imposant du Realme X2 Pro et son poids de 199 grammes, il est assez équilibré et plutôt confortable à utiliser, même à une main.

Écran 90 Hz

Le Realme X2 Pro profite d’une dalle Amoled de 6,5 pouces affichant 2400 pixels par 1080. De quoi proposer un contraste infini ainsi qu’une densité de 402 pixels par pouce. C’est largement suffisant pour ne pas permettre de distinguer clairement entre deux pixels.

Surtout, c’est la fonction 90 Hz qui est intéressante sur ce Realme X2 Pro. Dans les paramètres d’affichage du smartphone, il est ainsi possible de passer d’un rafraîchissement 60 Hz à un rafraîchissement 90 Hz. Si la différence ne saute pas directement aux yeux, elle est néanmoins là et on la ressent clairement à l’utilisation. Le smartphone est fluide, très fluide, même dans la navigation au sein des menus.

Le 90 Hz fait partie des fonctionnalités qui distinguent aujourd’hui un smartphone premium d’un milieu ou d’un simili haut de gamme. En l’intégrant sur son X2 Pro, Realme a clairement souhaité marquer le coup en se positionnant au même niveau que son cousin OnePlus. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que c’est réussi. Surtout compte tenu du prix très attractif du X2 Pro.

Prix et disponibilité

Le Realme X2 Pro est en effet annoncé à un prix très agressif de seulement 399 euros pour la première version (6/64 Go). On retrouve la version 8/128 Go à 449 euros quand le modèle 12/256 Go sera proposé à 499 euros. Deux coloris seront proposés — blanc ou bleu — au début du mois de novembre.

