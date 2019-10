A l'occasion d'un événement organisé à Madrid, la marque chinoise Realme -- cousine d'Oppo et OnePlus -- a présenté ce mardi son tout premier smartphone haut de gamme, le X2 Pro.

Ce mardi, Google n’est pas le seul constructeur de smartphones à organiser le lancement de son nouveau joujou. La marque chinoise Realme, filiale du géant BBK Electronics au même titre qu’Oppo, Vivo et OnePlus, a ainsi organisé une conférence de lancement pour son dernier né, le Realme X2 Pro.

Derrière ce nom se cache en fait le tout premier smartphone premium de la marque lancé au milieu de l’année dernière. Après être resté cantonné jusque-là à des segments entrée et milieu de gamme, notamment pour concurrencer Xiaomi en Inde, Realme propose désormais un appareil haut de gamme avec toutes les caractéristiques que l’on peut attendre de ce type de smartphone.

Snapdragon 855+ et charge rapide 50W

Le Realme X2 Pro est ainsi doté d’une puce Snapdragon 855+, la plus puissante actuellement développée par Qualcomm. A celle-ci, le constructeur a ajouté 6, 8 ou 12 Go de RAM LPDDR4X et 64 (UFS 2.1), 128 ou 256 Go de stockage (UFS 3.0) selon les versions. Pas d’extension par carte microSD, mais on retrouve un tiroir permettant d’intégrer deux cartes nano-SIM. Le smartphone intègre également une puce NFC.

Pour l’écran, là aussi Realme a mis les petits plats dans les grands, puisque son X2 Pro est doté d’une dalle Amoled de 6,5 pouces affichant 2400 pixels par 1080 pixels, soit une densité de 402 pixels par pouce. Surtout, l’écran est compatible avec un rafraîchissement 90 Hz plus fluide, comme sur le OnePlus 7T lancé récemment. Realme annonce également une luminosité maximale de 1000 cd/m² et le smartphone intègre un lecteur d’empreintes dans l’écran qui, selon le constructeur, permet un déverrouillage en 0,23 secondes.

Un autre point sur lequel le Realme X2 Pro se distingue de la concurrence, c’est au niveau de la batterie. Si l’accumulateur propose une charge de 4000 mAh, Realme a repris la charge Super VOOC Flash Charge de son cousin Oppo. Le smartphone est ainsi compatible avec une recharge rapide 50W avec un chargeur 10V/5A fourni directement dans la boîte.

Quatre appareils photo au dos

Concernant la photo, le Realme 2 Pro est équipé de quatre appareils au dos :

Principal : 64 mégapixels (Samsung Isocell GW1), f/1,8

Ultra grand-angle 115° : 8 mégapixels, f/2,2

Zoom x2 : 13 mégapixels, f/2,5

Portrait : 2 mégapixels, f/2,4

Realme intègre également un zoom hybride 5x ainsi qu’un zoom numérique 20x. En façade, le Realme X2 Pro intègre une petite encoche en forme de goutte d’eau dans l’écran. Celle-ci héberge le capteur 16 MP (f/2,0) pour les selfies. En vidéo, le Realme X2 Pro peut tourner des séquences 4K avec 60 images par seconde.

Prix et disponibilité

Le Realme X2 Pro sera proposé en deux coloris : blanc ou noir. Il sortira en France dès le début du mois de novembre (la date précise reste à déterminer) à partir de 399 euros pour la version à 6 go de RAM et 64 Go de stockage (en UFS 2.1 cependant).

Les deux versions profitant d’un stockage UFS 3.0, les plus intéressantes donc, sont les suivantes. La 8 Go de RAM et 128 Go de stockage sera vendue à 449 euros, contre 499 euros si vous souhaitez profiter de 12 Go de RAM et 256 Go de stockage.