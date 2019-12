Si Xiaomi était seul jusqu’à présent dans le segment des smartphones hauts de gamme à moins de 400 euros, il est rejoint désormais par Realme. Mais le Realme X2 Pro a-t-il les arguments pour faire face au Xiaomi Mi 9T Pro ? C’est ce qu’on va voir point par point dans ce comparatif en analysant les performances, l’écran, le design, la photo, l’interface et l’autonomie des deux smartphones.

Si Xiaomi a su s’imposer rapidement en France sur le segment de l’entrée de gamme et des smartphones performants à prix accessibles, il n’est désormais plus seul sur le marché. La marque Realme du groupe chinois BBK Electronics — très agressive en Inde — a frappé un gros coup avec son Realme X2 Pro, un smartphone lancé à moins de 400 euros doté de caractéristiques résolument premium. De quoi faire de l’ombre au Xiaomi Mi 9T Pro ? C’est ce qu’on va voir dans ce comparatif.

Fiches techniques

Modèle Realme X2 Pro Xiaomi Mi 9T Pro Version de l'OS Android 9.0 Android 9.0 Interface constructeur ColorOS MIUI Taille d'écran 6.5 pouces 6.39 pouces Définition 2340 x 1080 pixels 2340 x 1080 pixels Densité de pixels 396 ppp 403 ppp Technologie Super AMOLED OLED SoC Snapdragon 855 Plus Snapdragon 855 Puce Graphique (GPU) Qualcomm Adreno 640 Qualcomm Adreno 640 Mémoire vive (RAM) 6 Go, 8 Go 6 Go, 8 Go Mémoire interne (flash) 128 Go, 64 Go, 256 Go 128 Go, 64 Go Appareil photo (dorsal) Capteur 1 : 64 Mpx

Capteur 2 : 13 Mpx

Capteur 3 : 8 Mpx

Capteur 4 : 2 Mpx

Capteur 1 : 48 Mpx

Capteur 2 : 13 Mpx

Capteur 3 : 8 Mpx

Appareil photo (frontal) 32 Mpx 20 Mpx Enregistrement vidéo 4K@30 IPS 4K Wi-Fi Wi-Fi 5 (ac) Wi-Fi 5 (ac) Bluetooth 5.0 5.0 Réseaux N/C LTE, HSPA, GSM Bandes supportées 2100 MHz (B1), 800 MHz (B20), 1800 MHz (B3), 2600 MHz (B7), 700 MHz (B28) 2100 MHz (B1), 800 MHz (B20), 1800 MHz (B3), 2600 MHz (B7), 700 MHz (B28) NFC Oui Oui Capteur d'empreintes Sous l\'écran Oui Ports (entrées/sorties) USB Type-C USB Type-C Batterie 3900 mAh 4000 mAh Dimensions 75.7 x 161 x 8.7mm 74.3 x 156.7 x 8.8mm Poids 199 grammes 191 grammes Couleurs Noir, Blanc Noir, Rouge, Bleu Prix 449€ 359€ Fiche produit | Test Fiche produit | Test

Design : un Xiaomi Mi 9T Pro bien plus original

Si les deux smartphones proposent une fiche technique relativement similaire, ce sont bien deux approches qui ont été adoptées par Xiaomi et Realme quant au design de leurs appareils. Sur le Realme X2 Pro, on se retrouve ainsi avec un design relativement classique pour un smartphone milieu de gamme en 2019. Un design qui n’est d’ailleurs pas sans rappeler celui du Xiaomi Mi 9 sorti en début d’année. Ainsi, le smartphone propose un grand écran de 6,5 pouces en façade avec des bordures plutôt fines mais une encoche en forme de goutte d’eau en haut.

Au dos, le smartphone dispose d’un module photo positionné à la verticale avec quatre objectifs différents. Nulle trace de lecteur d’empreintes, celui-ci est positionné en façade, derrière l’écran. On a donc droit à une conception somme toute très classique. Néanmoins, on lui reprochera des boutons de volume qui paraissent particulièrement fragiles et qui peuvent rester bloqués. Enfin, on appréciera l’intégration d’une prise jack en plus de la prise USB-C.

De son côté, le Xiaomi Mi 9T Pro joue bien davantage la carte de l’originalité. Certes, on va retrouver au dos un module photo positionné à la verticale et centré, toujours sans lecteur d’empreintes puisqu’il est positionné dans l’écran, mais les points communs s’arrêtent là. Le smartphone de Xiaomi propose en effet un dos original avec de nombreux reflets très irisés, en tous cas dans les versions bleus et rouges qu’on a pu tester.

En façade aussi, le Xiaomi Mi 9T Pro joue sur l’originalité, puisque s’il propose un large écran de 6,39 pouces, il n’est pas découpé par une encoche. Xiaomi a préféré intégrer un système de caméra rétractable sur son smartphone afin de ne pas avoir à découper l’écran. Il en ressort un design plus original, mais aussi plus plaisant à utiliser au quotidien. On retrouve là aussi une prise USB-C, mais pas de prise casque.

Dans un cas comme dans l’autre, impossible d’intégrer de carte microSD pour étendre le stockage. Néanmoins, la prise de risque de Xiaomi sur le Mi 9T lui permet de prendre un petit point. On regrettera simplement la présence d’une prise casque qui peut favoriser également le Realme X2 Pro.

Écran : deux dalles Amoled très lumineuses

Les deux smartphones profitent d’une diagonale assez proche de 6,39 pouces pour le Xiaomi Mi 9T Pro et de 6,5 pouces pour le Realme X2 Pro. Ils sont par ailleurs tous les deux équipés d’une dalle OLED et proposent la même définition de 2340 x 1080 pixels. De quoi assurer notamment un très bon contraste.

De fait, il en résulte un affichage un peu plus dense pour le Xiaomi Mi 9T Pro puisqu’il affiche autant de pixels sur une plus petite surface. Le smartphone de Xiaomi profite ainsi d’une densité de 403 pixels par pouce contre 396 pour le Realme X2 Pro. Néanmoins ce dernier propose un avantage de taille, un rafraîchissement de 90 Hz, contre un classique 60 Hz sur le modèle de Xiaomi. Ce taux s’avère pratique pour profiter d’un défilement plus fluide dans les menus, les applications et les jeux compatibles.

Du côté de la luminosité maximale, le Realme X2 Pro peut se targuer de monter jusqu’à 605 cd/m², mais le Xiaomi Mi 9T Pro fait encore mieux, jusqu’à 699 cd/m². En revanche, on déplorera dans les deux cas une température des couleurs qui pêche en tirant beaucoup trop vers le bleu. Par défaut, le Realme X2 Pro affiche des blancs à 7400K quand le Xiaomi Mi 9T Pro fait encore pire, à 7600K. Il faudra donc jongler avec les paramètres d’affiche pour trouver une colorimétrie chaude, plus proche des 6500K recommandés.

Sur ce point, le match est serré entre les deux smartphones. Le Xiaomi Mi 9T s’en tire mieux sur la luminosité maximale, mais on accordera le point au Realme X2 Pro. Il faut dire que sa luminosité de 600 cd/m² est suffisante dans l’écrasante majorité des cas et que son taux de rafraîchissement 90 Hz est un bon petit bonus.

Logiciel : MIUI bien plus complet

En matière de logiciel, les deux smartphones sont sortis sous Android 9.0 Pie. Le Xiaomi Mi 9T Pro a droit de son côté à l’interface MIUI, tandis que le Realme X2 Pro profite de la surcouche maison de son cousin Oppo, ColorOS.

Dans le cas du Xiaomi Mi 9T, on regrettera l’impossibilité de profiter d’un tiroir d’application, du moins avec MIUI 10 proposé sur le smartphone en sortie de boîte. La fonctionnalité arrivera cependant avec MIUI 11, mais elle est d’ores et déjà disponible sur ColorOS pour le Realme X2 Pro. On appréciera dans les deux cas l’intégration d’un mode sombre assez réussi, malgré des textes grisés peu pratiques à lire sur ColorOS.

Dans l’ensemble, on préférera néanmoins l’interface MIUI du Xiaomi Mi 9T. Celle-ci est bien plus personnalisable que celle du Realme X2 Pro et même si elle a parfois du mal à gérer les notifications, ce n’est heureusement pas le cas sur le Mi 9T Pro. De son côté, le Realme X2 Pro propose une gestion étrange des notifications qu’il n’est pas simplement d’effacer d’un seul geste. On regrettera également des éléments qui semblent encore mal traduits sur l’interface de Realme.

Performances : un petit plus chez Realme

Les deux smartphones milieu de gamme sont équipés de puces haut de gamme et c’est justement ce point là qui fait leur force. Du côté du Realme X2 Pro, il s’agit du Snapdragon 855+ dévoilé cet été par Qualcomm, adossé à 6, 8 ou 12 Go de RAM. En face, le Xiaomi Mi 9T Pro se dote du Snapdragon 855 avec 6 Go de RAM LPDDR4X.

Dans les faits bien évidemment, les deux smartphones ne souffrent d’aucun ralentissement que ce soit dans la navigation Web, le changement d’applications ou même dans les jeux 3D les plus exigeants. Il s’agit là tout simplement des puces les plus performantes sur Android à l’heure actuelle.

Realme X2 Pro Xiaomi Mi 9T Pro SoC Snapdragon 855+ Snapdragon 855 PCMark 2.0 12 278 9 134 3DMark Slingshot Extreme 5 334 4 751 3DMark Slingshot Extreme Graphics 6 950 5 529 3DMark Slingshot Extreme Physics 2 941 3 183 GFXBench Aztec Vulkan High (onscreen / offscreen) 26 / 18 FPS 24 / 16 FPS GFXBench Car Chase (onscreen / offscreen) 40 / 47 FPS 36 / 40 FPS GFXBench Manhattan 3.0 (onscreen / offscreen) 60 / 110 FPS 60 / 90 FPS Lecture / écriture séquentielle 796 / 206 Mo/s 820 / 183 Mo/s Lecture / écriture aléatoire 36,5k / 38,8k IOPS 35k / 6,3k IOPS

Dans les benchmarks cependant, le Snapdragon 855+ du Realme X2 Pro arrive à tirer son épingle du jeu face au Xiaomi Mi 9T Pro. Il le devance d’une courte tête sur la plupart des tests 3D avec une meilleure fluidité y compris sur les phases les plus exigeantes.

Du côté des performances, c’est donc le Realme X2 Pro qui s’en sort vainqueur, même si le Xiaomi Mi 9T Pro parvient tout de même à de très bons résultats lui-aussi.

Photo : triple module dans les deux cas

Pour l’appareil photo, les deux smartphones proposent là aussi un plage focale assez complète avec ultra grand-angle, grand-angle et zoom x2. Le Realme X2 Pro profite également qu’un quatrième module, un simple capteur de profondeur de 2 mégapixels utilisé pour le mode portrait.

En plein jour, les deux smartphones n’ont pas à rougir de leurs résultats plus que correct. C’est notamment le cas sur le Realme X2 Pro qui profite d’un capteur Samsung de 64 mégapixels, alors que le Xiaomi Mi 9T se limite aux 48 mégapixels du capteur IMX586 de Sony. Les clichés sont cependant très bien exposés, très lumineux avec une bonne gestion de la colorimétrie. Les deux appareils ont néanmoins le même défaut, puisqu’ils ont tendance à augmenter artificiellement les lignes afin de simuler une meilleure définition.

A gauche le Realme X2 Pro, à droite le Xiaomi Mi 9T Pro :

L’ultra grand-angle est par ailleurs présent sur les deux smartphones et, chose rare, il est plutôt réussi dans les deux cas avec une bonne homogénéité des couleurs même par rapport aux autres optiques.

A gauche le Realme X2 Pro, à droite le Xiaomi Mi 9T Pro :

Pour le zoom x2, le Realme X2 Pro s’en sort légèrement mieux, avec une meilleure gestion de la luminosité. On appréciera également sa propension à monter jusqu’à un zoom hybride x5 particulièrement réussi.

A gauche le Realme X2 Pro, à droite le Xiaomi Mi 9T Pro :

Néanmoins, en basse lumière, les deux smartphone montrent vite leurs limites, qu’il s’agisse du bruit numérique ou de la gestion des halos lumineux créant un effet de lens flare assez disgracieux. Le Realme X2 Pro s’en tire cependant un peu mieux avec des halos plus discrets.

A gauche le Realme X2 Pro, à droite le Xiaomi Mi 9T Pro :

Dans l’ensemble, même si les deux smartphones proposent des clichés assez similaires, on aura tendance à donner le point au Realme X2 Pro. Il faut dire que non content de proposer un capteur principal plus détaillé, il est également plus efficace en basse lumière et intègre également un zoom plus efficace que le Xiaomi Mi 9T Pro

Batterie : une charge très rapide chez Realme

Concernant la capacité de l’accumulateur, les deux smartphones jouent dans la même catégorie. En effet, si le Xiaomi Mi 9T Pro intègre une batterie de 4000 mAh, celle du Realme X2 Pro n’est que légèrement plus faible, de 3900 mAh.

Dans les deux cas, cela s’avère suffisant pour utiliser le smartphone pendant plus d’une journée. Sur notre test d’autonomie ViSer personnalisé, le Realme X2 Pro a ainsi pu tenir pendant 12h26 avant de tomber à 10% de batterie. De son côté, le Xiaomi Mi 9T a fait un tout petit mieux en montant à 12h51.

Aucun des deux appareils n’est compatible avec la charge sans fil, c’est donc la charge rapide qui va les départager. Et dans ce cadre, autant le dire de suite, le Realme X2 Pro supplante le smartphone de Xiaomi. Il parvient en effet à se recharger de 10 à 100% en moins de 30 minutes grâce à son chargeur 50W. En face, le chargeur 18W fourni avec le Mi 9T Pro — également compatible avec la charge 27W — fait pâle figure. Il lui faut en effet bien plus d’une heure pour une charge complète. Malgré une autonomie très proche, c’est donc le Realme X2 Pro qui remporte ce point grâce à sa charge très rapide.

Conclusion : lequel est le meilleur smartphone ?

Après ces cinq manches, si on doit faire le cumul des points, force est de constater que le Realme X2 Pro arrive très largement en tête. Il s’avère plus efficace pour son écran 90 Hz, ses performances grâce au Snapdragon 855+, sa recharge rapide et sa meilleure gestion de la luminosité en photo. Le Xiaomi Mi 9T l’emporte quant à lui pour le design et l’interface logicielle, bien plus claire et complète que celle de Realme.

À l’usage, les deux smartphones sont cependant très efficaces et lorsque l’un gagne une manche, c’est finalement de très peu. Il n’y a pas de point où le Realme X2 Pro vient enterrer le Xiaomi Mi 9T Pro et à chaque fois, cela s’est joué à rien. Reste néanmoins que si le Realme X2 Pro n’est pas incroyablement meilleur que le Xiaomi Mi 9T Pro, il est bel et bien meilleur.

Si vous hésitez encore entre l’un et l’autre, n’hésitez pas à vous tourner vers les tests complets :

Prix et disponibilité

Le Realme X2 Pro est disponible en France au prix de 399 euros pour la version 6/64 Go. Il en coûtera 449 euros pour la version 8/128 Go et 499 euros pour monter à 12/256 Go.

Lancé en août dernier, le Xiaomi Mi 9T Pro était commercialisé à sa sortie à partir de 429 euros. On le trouve désormais autour de 350 euros en version 6/64 Go.