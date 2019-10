Le Realme X2 Pro prévu prochainement en Europe sera livré avec une recharge SuperVOOC très rapide de 65W. C’est la solution de recharge la plus rapide du monde.

On le sait, le Realme X2 Pro va bientôt être annoncé en Europe et la marque dévoile petit à petit des informations clés sur son futur smartphone. On a ainsi appris qu’il sera doté d’un Snapdragon 855+ et d’un quadruple appareil photo. Mais ce n’est pas tout : il est aussi question d’un bloc charge de 65W livré avec le produit, comme le révèle un tweet publié par le constructeur.

Soit la charge rapide la plus rapide du monde.

SuperVOOC de 65W

Cette solution de recharge a déjà été présentée le mois dernier par Oppo. Celle-ci est baptisée SuperVOOC et promet de remettre une batterie de 4000 mAh à 100 % en seulement 25 minutes.

L’Oppo Reno Ace attendu le 10 octobre en Chine sera le premier smartphone à en profiter et le Realme X2 Pro devrait en toute logique être le deuxième sur la liste. Rappelons par ailleurs que Realme dépend du même groupe qu’Oppo : le géant BBK Electronics. On y retrouve aussi les marques cousines OnePlus et Vivo.

Il est donc assez normal de voir ces deux marques mettre des technologies en commun.

Écran 90 Hz

Dans un autre tweet de la marque, on apprend aussi que le Realme X2 Pro sera doté d’un écran avec un taux de rafraîchissement à 90 Hz. Il rejoindra ainsi son cousin le OnePlus 7T, entre autres, dans le cercle des smartphones offrant cette fonctionnalité.

Un événement à Madrid est prévu « prochainement » pour dévoiler le Realme X2 Pro. Ce dernier sera bel et bien commercialisé en Europe.