De plus en plus de smartphones proposent des écrans à 90 Hz, 120 Hz ou voire même au-dessus. Cela permet de profiter d’un meilleur framerate et, par conséquent, d’une expérience d’utilisation plus fluide. Voici donc la liste de tous les smartphones qui vont plus loin que les 60 Hz classiques.

Une fluidité optimale pour une expérience plus agréable. C’est la promesse d’un bon nombre de smartphones ces derniers temps et on voit un argument revenir régulièrement : le taux de rafraîchissement de l’écran qui passe à 90 Hz ou 120 Hz. En d’autres termes, les dalles de ces appareils sont capables d’afficher jusqu’à 90 ou 120 images par seconde. Et récemment, on parle même d’écran de smartphone à 240 Hz pour un framerate encore meilleur.

Lien YouTube S’abonner à FrAndroid

Pour que vous vous y retrouviez un peu plus facilement, nous vous avons listé l’ensemble des appareils pourvus d’une dalle de 90, 120 ou 240 Hz, pour jouir d’une meilleure expérience d’utilisation que sur un appareil traditionnel à 60 Hz.

Smartphones avec écran 90 Hz

L’écran 90 Hz a été l’un des principaux arguments de OnePlus au cours de l’année 2019 qui a même intégré une telle dalle sur le OnePlus 7T. Mais on peut aussi citer Google qui va apporter cette même technologie d’affichage sur ses Pixel 4 et Pixel 4 XL. Des prises en main réalisées avant l’heure montrent en effet qu’une option dédiée sera proposée.

Marques Smartphone 90 Hz OnePlus OnePlus 7T OnePlus 7T Pro (en rumeur) OnePlus 7 Pro Google Google Pixel 4 (en rumeur) Google Pixel 4 XL (en rumeur) Asus Asus ROG Phone ZTE ZTE Nubia Red Magic 3

Smartphones avec écran 120 Hz

Les écrans de 120 Hz sont surtout plébiscités par les smartphones gaming. Il faut dire que le framerate est une question primordiale en jeu, un taux de rafraîchissement élevé permet souvent d’obtenir de meilleurs résultats. Les Razer ont initié le mouvement, rapidement suivi par l’impressionnant Asus ROG Phone 2.

Marques Smartphones 120 Hz Razer Razer Phone Razer Phone 2 Asus Asus ROG Phone Asus ROG Phone 2 Sharp Sharp Aquos R3

Smartphones avec écran 240 Hz

Nous avons écrit notre intertitre au pluriel simplement pour préparer cet article à l’arrivée d’un deuxième smartphone avec écran 240 Hz. Pour l’instant, seul un seul modèle signé Sharp figure dans cette liste — qui n’en est donc pas vraiment une.