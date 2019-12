Comme chaque mois, nous voici le top 3 des meilleurs smartphones testés par la rédaction pour le mois décembre, basée sur les tests du mois précédents.

Le mois décembre est là, et c’est l’heure de notre top 3 des smartphones, basés sur nos tests du mois précédent. À l’approche de Noël, vous trouverez donc ici indirectement les meilleurs téléphones à offrir ou à vous faire offrir. Si notre sélection de novembre intégrait des produits très attendus et franchement haut de gamme, comme les iPhone 11, décembre a été un peu plus calme, puisqu’aucun flagship n’est sorti le mois passé.

En revanche nous avons eu droit à plusieurs produits sur les segments de milieu et d’entrée de gamme, dont le Xiaomi Redmi Note 8. Il vise tout simplement la place du meilleur smartphone à moins de 200 euros comme le fut le Redmi Note 7 en son temps. Y arrive-t-il ? Vous allez le voir juste après. (Spoiler : oui). Ce dernier a donc logiquement rejoint notre sélection des meilleurs smartphones toutes catégories confondues.

Le top 3 en clin d’œil

Xiaomi Redmi Note 8T : le nouveau champion à moins de 200 euros

Cette année, le Redmi Note 7 a été remplacé par deux terminaux : le Redmi Note 8 Pro proposé autour de 250 euros pour ceux qui ont un peu plus de budget, et ce Redmi Note 8T qui passe sous la barre des 200 euros pour ceux qui ne peuvent pas trop déborder. Avec ce dernier la magie opère, et c’est même le seul smartphone à avoir reçu une note de 9/10 en novembre. C’est Geoffroy qui s’en est donné à cœur joie.

Il admire notamment la partie photo du produit qui « a le mérite de proposer un ultra grand-angle et un zoom hybride efficace. Surtout, il s’en sort très convenablement même en basse lumière. » C’est rare sur des terminaux à moins de 200 euros. Notons également les performances et l’autonomie de deux jours pour parfaire un tableau déjà très positif.

Bref, le Redmi Note 8T est donc le meilleur smartphone à moins de 200 euros. Tout simplement. Vous pouvez retrouver tous les détails dans notre test complet du 8T.

Oppo Reno 2 Z : zzzzplendide

Petit frère du Reno 2 qui a fait déjà fait forte impression le mois dernier, le 2 Z est également une jolie réussite. Un peu moins que le Redmi Note 8, mais Camille lui a tout de même attribué la jolie note de 8/10. C’est très solide, pour ce smartphone proposé à 349 euros, qui vient donc se positionner en face d’un Xiaomi Mi 9T. Avec leur caméra « pop up », les deux smartphones sont d’ailleurs assez similaires.

Comme le Reno 2 « tout court », cette version moins chère brille par son équilibre général avec deux points forts principaux. Cale commande avec l’autonomie : « le smartphone est endurant puisqu’il tient facilement deux jours complets. Il profite aussi d’une recharge rapide satisfaisante. », ainsi que le design général de l’objet, grâce notamment à la bonne intégration des capteurs arrière, et le module avant « pop up » qui laisse s’exprimer tout l’écran.

Après des débuts en demie teinte en France, Oppo arrive désormais clairement à se hisser au niveau de marques mieux installées dans le paysage, à commencer par Xiaomi. La concurrence fait décidément rage sur ce segment milieu de gamme. Pour en savoir plus, vous pouvez consulter notre test complet du Oppo Reno 2 Z.

Honor 9X : toujours avec les honneurs

L’arrivée de Xioami en France a en partie éclipsé Honor, mais la filiale de Huawei s’en sort toujours bien, la preuve avec le Honor 9X, un smartphone de milieu de gamme inférieure puisqu’il est proposé à 249 euros. C’est encore Camille qui l’a testé et qui lui attribue la confortable note de 8/10. C’est bien.

Le smartphone a pour principal avantage d’opter pour une caméra pop-up lui aussi, que l’on voit beaucoup plus rarement sur ce segment à moins de 250 euros. Un élément de design sympathique, qui est d’autant plus intéressant, que l’écran est particulièrement grand : 6,59 pouces. Cela en fait un excellent compagnon pour regarder du contenu, d’autant plus qu’elle profite « d’une bonne luminosité et d’un bon taux de contraste. » On déplore en revanche, des couleurs un peu trop froides.

Globalement, Honor s’en tire avec les… honneurs, même s’il commet quelques impairs. On vous donne tous les détails dans notre test du Honor 9X.

Reame 2X Pro : la bonne surprise difficile à trouver

Nous avons également testé le Realme X2 Pro le mois dernier, et nous avons été agréablement surpris par le terminal. Il brille par sa puissance et sa recharge rapide 50 W. Malheureusement, le smartphone est commercialisé de façon très anecdotique en France. Il est donc assez difficile à trouver autrement qu’en import. Il n’est donc pas vraiment dans notre TOP 3 à proprement parler, mérite tout de même un coup d’œil.