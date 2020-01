Realme dévoile sa propre interface Realme UI pour s’émanciper d’Oppo

Realme a dévoilé en détail sa nouvelle interface Realme UI qui permettra à ses smartphones de proposer davantage de fonctionnalités comme des icônes personnalisables, un thème sombre ou une protection des données privées.

Depuis son lancement en mai 2018, la marque de smartphone Realme avait conservé l’interface logicielle de son ancienne maison, Oppo. Près de deux ans plus tard, et alors que Realme compte de plus en plus — notamment en Inde — la marque va désormais adopter une interface qui lui est propre, Realme UI, toujours basée sur ColorOS.

Ce lundi, Realme a ainsi dévoilé une vidéo permettant de découvrir certains éléments qui feront la particularité de Realme UI. D’après la marque chinoise, Realme UI a été « créé pour une expérience améliorée ».

Dans le détail, cette vidéo vient également présenter sept fonctions qui seront intégrées à Realme UI lors de son déploiement. La première d’entre elles est la personnalisation des icônes d’applications. Realme propose en effet un design personnalisable des icônes avec plusieurs formes prédéfinies comme des carrés, des ronds ou des octogones, qu’il sera par la suite possible de modifier avec des angles plus arrondis par exemple, et la possibilité d’intégrer complètement les couleurs de l’application dans l’icône, sans fond blanc.

Realme UI permettra également de profiter de certaines fonctions bien connues sous Android comme les fonds d’écran animés ou un mode écran always-on pour afficher l’heure ou les notifications. Par ailleurs, la vidéo de Realme dévoile également la possibilité de connecter deux casques ou écouteurs, en filaire et en Bluetooth, une nouvelle barre latérale de raccourcis vers la capture d’écran, le gestionnaire de fichiers ou des applications, ou un système de protection des informations privées comme l’historique d’appel, les contacts ou les SMS.

Par ailleurs, le thème sombre sera également intégré dans Realme UI. Particularité de celui-ci, il pourra être programmé et activé seulement à certains horaires. Realme prévoit même de l’activer automatiquement au coucher du soleil, à l’instar d’un mode repos des yeux par exemple.

L’interface Realme UI devrait commencer à être déployée ce mois-ci sur les Realme 3 Pro et Realme XT. Elle arrivera ensuite en février sur les Realme X et 5 Pro, en mars sur les Realme X2 et X2 Pro, en, avril sur les Realme 3 et 3i, en mai sur les Realme 5 et 5s, en juin sur le Realme 2 Pro et enfin au troisième trimestre sur le Realme C2.