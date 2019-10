La marque Realme se fait remarquer en cette fin d’année avec la présentation en Europe de son premier smartphone haut de gamme, le Realme X2 Pro annoncé à seulement 399 euros. Au cours des derniers mois, la marque avait montré toute son ambition et avait notamment parlé de développer sa propre interface pour se différencier de Oppo, avec qui le fabricant partage l’interface ColorOS.

Il faut dire que le groupe chinois BBK Electronics propose déjà deux interfaces radicalement différentes : ColorOS qui anime les smartphones Oppo, et OxygenOS pour les smartphones OnePlus. Il n’y aura finalement pas de RealmeOS.

Une interface ColorOS légèrement modifiée

Interrogé sur le sujet, le patron de Realme Madhav Seth a confirmé que la marque ne proposerait pas sa propre interface RealmeOS : « les smartphones Realme sont basés sur ColorOS et continueront à l’être. Cependant, nous sommes en train de travailler avec les retours des utilisateurs et ColorOS 7 aura une version exclusive pour les smartphones Realme. Elle est beaucoup plus proche de l’Android stock ».

Les smartphones Realme auront donc bien le droit à une version spéciale de l’interface. Reste à savoir à quel point elle se différenciera du ColorOS que l’on trouve aujourd’hui sur les smartphones Oppo, et qui se place plutôt dans les points faibles des appareils que nous avons testés.