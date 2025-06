À peine lancé, le Realme GT 7, avec sa batterie de 7 000 mAh et son design affiné digne d’un iPhone, perd 100 €

Le Realme GT 7 est un smartphone puissant qui mise beaucoup sur son autonomie et son design premium pour séduire. Son prix est aussi un sacré atout puisqu’il est disponible à 649,99 euros sur Amazon.

Le 27 mai 2025, Realme a mis sur le marché son nouveau smartphone, le Realme GT 7. Celui-ci se décline en deux versions : la classique dont il est question ici, qui bénéficie des 100 euros de remise sur Amazon. Et la version Realme GT 7T, moins puissante et donc moins chère. Les deux ont été victimes d’un leak, quelques jours avant leur annonce officielle. Ce qui n’a pas empêché leur succès, en grande partie dû à sa batterie XXL de 7 000 mAh qui n’est bien sûr pas son seul atout.

Les points forts du Realme GT 7

Son autonomie de quasiment deux jours sans le ménager

Ses performances globales, sans surchauffe

Il reste fin et très léger malgré tout

Le Realme GT 7 est disponible en deux versions : 12/256 Go et 12/512 Go. C’est la première version qui est concernée ici, que vous retrouvez à 649,99 euros au lieu de 749,99 euros alors qu’il vient de sortir.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le Realme GT 7. Le tableau s’actualise automatiquement.

Realme GT 7, un champion de l’autonomie

L’esprit MINI, en plus GRAND Découvrez LA MINI de taille. Plus grande, plus robuste, et surtout, avec plus de place pour ce qui compte. Personnalisez votre MINI Countryman Electric directement en ligne.

Le Realme GT 7 est venu succéder au Realme GT 6 qui était déjà un franc succès. Cette version 7 vient s’opposer frontalement à l’iPhone 16e même si, physiquement, il a des dimensions qui le rapprochent plus de l’iPhone 16 Pro Max. Il se paye même le luxe d’être plus léger puisqu’il fait 206 g alors qu’il mesure 162,42 x 76,13 x 8,30 mm. Un format qui lui permet de proposer un écran Amoled de 6,78 pouces compatible HDR10+ et Dolby Vision, avec une fréquence de rafraîchissement de 120 images/seconde.

Son atout majeur, c’est sa batterie de 7 000 mAh, tout simplement la plus importante sur le marché pour un smartphone. Elle n’est pas là que pour faire joli puisqu’elle tient ses promesses : dans notre test, en le sollicitant largement avec des usages variés, il a tenu plus d’une journée et demie. Donc en étant un peu plus mesuré, vous pouvez facilement atteindre les deux jours sans avoir à le recharger.

Le processeur MediaTek sait convaincre

Dans le Realme GT 7, vous retrouvez le processeur MediaTek Dimensity 9400e. Sur cette version, Realme a dit adieu aux puces Qualcomm pour proposer la même chose qu’on retrouve notamment sur le OnePlus Ace 5 Racing Edition. Il est plutôt performant et permet de tout faire. Vous pouvez même passer en mode GT pour tirer plus de puissance, mais ça va beaucoup tirer sur la batterie. Il vaut mieux privilégier le mode « équilibré » si vous souhaitez profiter de celle-ci.

Pour le côté photo, le Realme GT 7 est équipé de trois capteurs à l’arrière : un grand-angle Sony de 50 Mpx, un zoom optique x2 Samsung et un ultra grand-angle de 8 Mpx. Les deux premiers sont à la hauteur, quant au dernier, il est peut-être un peu trop court. Il y a aussi quelques difficultés sur les photos de nuit, même si, dans l’ensemble, les clichés et vidéos sont de très bonne qualité.

Dans notre test complet du Realme GT 7, vous pouvez retrouver chaque aspect de celui-ci passé au crible, pour vous faire votre propre avis.

Sinon, notre guide d’achat sur les meilleurs smartphones du moment vous permet de comparer ce modèle avec ceux les plus en vogue pour vous aider à y voir plus clair.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.