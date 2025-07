Galaxy Z Flip 7 : le nouveau pliant de Samsung profite déjà de 420 € de remise dans sa version 512 Go, juste à la fin des soldes

Le nouveau smartphone à clapet de Samsung, le Galaxy Z Flip 7, vient d’être dévoilé et se trouve déjà en forte en promotion : il tombe à 902 euros pour sa version 512 Go, au lieu de 1 322 euros initialement.

Samsung a révélé lors de son Galaxy Unpacked ses nouveaux pliants, le Z Fold 7, le Z Flip 7 et le Z Flip FE. Si on a désormais droit à deux smartphones à clapet, c’est le Z Flip 7 qui vaut le détour. La firme sud-coréenne a apporté de réels changements à commencer par son écran qui est enfin bord à bord, à l’image de ce que Xiaomi et Motorola ont déjà pu proposer. Si ce nouveau modèle vous fait de l’oeil, sachez qu’il coûte déjà 420 euros de moins dans sa version 512 Go.

Que propose le Samsung Galaxy Z Flip 7 ?

Un écran externe enfin agrandi

Une puce Exynos 2500

Une batterie améliorée

Au lieu d’un prix barré à 1 322,05 euros, le Samsung Galaxy Z Flip 7 dans sa version 12 + 512 Go revient à 902,05 euros sur la boutique officielle grâce au code promo GALAXYLIVE.

Toujours aussi compact mais avec un écran qui occupe enfin tout l’espace

Le Samsung Galaxy Z Flip 7 apporte une belle évolution qui est visible au premier coup d’oeil : l’écran externe délaisse enfin la forme atypique avec une sorte d’encoche en bas qui marquait celui des générations précédentes. À présent, on a un vrai écran bord à bord sur son affichage extérieur, dont la diagonale passe ainsi de 3,4 pouces à 4,1 pouces et devient plus facilement utilisable, plus pratique et plus immersif.

Plus moderne, il propose maintenant un mode 120 Hz pour une meilleure fluidité et donne accès à un tas de Widgets. Une fois ouvert, on découvre le très bel écran interne de 6,9 pouces au ratio 21:9 (FHD+, 2520 x 1080 pixels, 1 à 120 Hz, Oled).

Côté design, il devient plus fin que son prédécesseur tandis que la finition mate et le cadre en aluminium aux bords plats procurent de bonnes sensations dans le creux de la main. Notez que le téléphone a une carapace en Gorilla Glass Victus 2 associée à un châssis et une charnière en aluminium blindé.

Une puce Exynos pour tout le monde

Dans les entrailles de cette nouvelle référence, pas de processeur Qualcomm, mais bien une puce maison, l’Exynos 2500 gravée en 3 nm, que ce soit en Europe ou sur les autres continents, tout le monde est à la même enseigne. En sortie de boîte, on a droit à l’interface One UI 8 basée sur Android 16. Une expérience logicielle qui apporte des widgets mieux pensés et des interactions plus fluides sur l’écran externe du smartphone pliable.

Sur la partie photo, le Z Flip 7 s’appuie sur une caméra principale de 50 Mpx, un ultra grand-angle de 12 Mpx et une caméra selfie à l’intérieur de 10 Mpx. Pour finir, en termes d’autonomie, il y a un petit gain par rapport au Z Flip 6, puisque l’on passe de 4 000 mAh à 4 300 mAh, mais avec toujours une charge limitée à 25 W.

En attendant notre test, nous vous invitons à consulter notre prise en main sur le Samsung Galaxy Z Flip 7.

Si le smartphone de Samsung ne vous ont pas convaincu, il existe d’autres modèles. Pour les découvrir, nous vous invitions à consulter dès maintenant notre guide des meilleurs téléphones pliables.

