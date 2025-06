Dopé à l’IA, le récent Samsung Galaxy A36 profite déjà d’une belle remise pendant les soldes d’été

Dévoilé il y a quatre mois, le Samsung Galaxy A36 fait partie des premiers smartphones de la série Galaxy A à offrir les fonctions IA du constructeur. S’il vous intéresse, sachez que ce digne successeur du très bon Galaxy A35 est en ce moment proposé à 349,99 euros au lieu de 399,99 euros chez Boulanger pendant les soldes d’été.

Design renouvelé, écran un poil plus grand, meilleure longévité logicielle… et enfin quelques fonctions IA du constructeur : le Samsung Galaxy A36 5G a bénéficié de nombreuses améliorations par rapport à son prédécesseur, le Galaxy A35. La bonne nouvelle, c’est qu’on peut en profiter sans s’être ruiné avant, puisque ce récent smartphone est vendu à moins de 350 euros pendant les soldes d’été.

Les points forts du Samsung Galaxy A36

Une dalle OLED lumineuse de 6,7 pouces

Six ans de mises à jour

Galaxy AI

Initialement affiché à 399,99 euros, le Samsung Galaxy A36 5G est aujourd’hui proposé à 349 euros chez Boulanger.

Un nouveau design et un écran bien calibré

Pour son Galaxy A36, Samsung a misé sur quelques changements par rapport au Galaxy A35, d’abord côté design. Le A36 arbore par exemple, au dos, un bloc optique vertical contenant les trois objectifs, alors que sur son prédécesseur, les capteurs étaient indépendants. Le flash est placé juste à côté… comme chez Apple avec son iPhone 16. Autrement, les A35 et A36 sont assez similaires : dos en verre, revêtement Corning Gorilla Glass Victus + pour protéger des chocs, certifié IP67 donc étanche… On regrette tout de même la disparition du lecteur microSD.

Le Galaxy A36 se rattrape avec son bel écran OLED Full HD+ (2 340 x 1 080 pixels) de 6,7 pouces (contre 6,6 pouces pour le A35) proposant une luminosité maximale de 1 200 nits, avec un pic HDR à 1900 nits. La dalle est rafraîchie à 120 Hz, mais pas de technologie LTPO ici ; elle est réservée aux modèles haut de gamme de la marque. Dans l’ensemble, la colorimétrie est bien maîtrisée.

Enfin quelques fonctions IA sur un Galaxy A

Dans les entrailles de la bête, on trouve un processeur Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3, qui offre des performances proches de l’Exynos 1380 qui anime le Galaxy A35. Globalement, le smartphone s’en sort bien dans les tâches quotidiennes (navigation web, réseaux sociaux, vidéos…) et même côté gaming : dans Fortnite en mode Épique, le framerate peut être stable à 60 ips. Côté logiciel, le A36 fonctionne sous Android 15, avec l’interface One UI 7 et bénéficiera de mises à jour du système et des fonctions de sécurité pendant 6 ans. Très rassurant, donc.

Et qui dit One UI 7, dit fonctions d’intelligence artificielle de Galaxy AI. Si elles sont bien moins nombreuses que sur les récents Galaxy S, on peut tout de même profiter de la fonction « Circle to Search », de l’effaceur d’objets ou encore de la barre d’outils Sélection IA. Côté photo, le A36 embarque un capteur principal de 50 Mpx, un ultra grand-angle de 8 Mpx et un capteur macro de 5 Mpx. Les clichés capturés en grand-angle sont beaux et détaillés, mais ceux pris en ultra grand-angle sont moyens, et carrément inexploitables de nuit.

Enfin, pour ce qui est de l’autonomie, le A36 fonctionne pendant une grosse journée avant de devoir repasser par la case recharge. D’ailleurs, Samsung a opté pour une charge filaire bien plus rapide que sur le Galaxy A35 : on passe ici de 25 W à 45 W. De quoi remplir quasi totalement la batterie en une heure.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet du Samsung Galaxy A36.

