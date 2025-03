Le tout nouveau Samsung Galaxy S25 Plus profite d’une première promotion significative chez Boulanger

Parmi la série des Galaxy S25, on a droit à la version Plus, qui mise sur une dalle agrandie par rapport à son petit frère, et qui offre une bonne puissance avec les fonctions de Galaxy AI. Si jusqu’ici aucune offre n’était proposée sur ce modèle, Boulanger vous fait économiser 110 euros. De plus, une tablette est offerte !

Samsung Galaxy S25+ // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Un peu comme Apple avec son iPhone 16 Plus, Samsung propose son Galaxy S25 Plus, un modèle intermédiaire qui n’est autre que le grand frère du S25… avec quelques différences au programme : un écran plus grand avec une meilleure définition, une batterie plus grande, et une charge plus rapide. Noté 8/10 par nos soins, c’est un produit que l’on recommande chaudement, d’autant plus avec 110 euros de moins et une tablette offerte en prime.

Les points à retenir du Samsung Galaxy S25 Plus

Un design confortable et un écran lumineux

Un gain de puissance avec le Snapdragon 8 Elite

One UI 7 et les sept ans de mises à jour

Sortie dans sa version 12 Go + 256 Go à 1 172 euros, le Samsung Galaxy S25 Plus peut vous revenir à 1 062 euros sur le site Boulanger, suite à 110 euros de réduction une fois dans le panier. Pour l’achat de ce smartphone, une Galaxy Tab S6 Lite est offerte.

Samsung Galaxy S25+ à 1 061 € une fois dans le panier // Source : Boulanger

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le Samsung Galaxy S25 Plus. Le tableau s’actualise automatiquement.

Un grand smartphone agréable à utiliser

Le Samsung Galaxy S25 Plus jouit d’aussi belles finitions que le S25, avec ses angles arrondis et ses bordures plates, mais dans un format plus grand. Globalement, il reprend les traits de son prédécesseur, en perdant même quelques dixièmes de millimètres un peu partout et même 6 g. Malgré ses grandes dimensions, la prise en main reste excellente.

En face avant, sa dalle de 6,7 pouces en définition QHD+ est Amoled, compatible HDR10+ et 120 Hz LTPO. C’est un très bel écran qui impressionne pour sa luminosité, mais qui doit passer par les réglages pour être bien calibré. Une fois retourné, on découvre un triple capteur photo : un capteur principal de 50 Mpx, un ultra grand-angle de 12 Mpx et un téléobjectif x3 de 10 Mpx. Dans l’ensemble, les clichés sont satisfaisant avec un bon niveau de détails. De nuit en revanche, ça se complique avec des clichés un peu flous.

Exit Exynos, retour au Snapdragon

Sur les S24 de l’an dernier, il fallait se contenté de la puce maison de Samsung en Europe, mais avec les Galaxy S25, on profite de nouveau d’un processeur Qualcomm, ici le Snapdragon 8 Elite for Galaxy. Ce changement apporte 19 % de gain de puissance brute supplémentaire par rapport au S24+. Cette puce permet d’exécuter toutes les tâches du quotidien, y compris sur les plus lourdes, comme un Genshin Impact à 60 fps avec les graphismes au maximum. En revanche, si vous le sollicitez sur la durée, il chauffe.

L’expérience utilisateur est sublimée par son interface One UI 7, qui opère une grosse refonte esthétique et pratique avec un tas de fonctions Galaxy AI, sans oublier les 7 ans de mises à jour garanties. Pour finir sur l’autonomie, la batterie de 4 900 mAh permet de faire tenir l’appareil une journée avec un usage intensif. Il est plus endurant que son petit frère, et se recharge plus rapidement aussi avec 45W, contre 25 W pour le S25. Il prend en charge le sans fil en Qi2 ready.

Découvrez notre test complet sur le Samsung Galaxy S25 Plus.

Et si jamais vous souhaitez découvrir des alternatives au Samsung Galaxy S25+, vous pouvez passer par notre guide d’achat spécialisé pour faire votre petit marché.

