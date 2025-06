Samsung Galaxy S25 Edge : le smartphone ultra-fin est déjà un peu moins hors de prix pendant les soldes d’été

Le Samsung Galaxy S25 Edge est un ovni sur le marché des smartphones haut de gamme. Très (très) fin et léger, ce modèle est avant tout très onéreux, mais pendant les soldes d’été, la facture s’allège un peu : on peut en effet le trouver à 1 102 euros au lieu de 1 252 euros à la Fnac et chez Darty.

Le « smartphone le plus fin du monde ». Voici comment Samsung a présenté, lors de son Galaxy Unpacked, son S25 Edge, un smartphone de 5,8 mm d’épaisseur, ultra haut de gamme… et ultra-cher. Difficile de le recommander lorsqu’il est affiché à plus de 1 200 euros, car les points négatifs sont assez nombreux. Heureusement, le Galaxy S25 Edge est un peu moins onéreux pendant les soldes d’été.

Les points essentiels du Samsung Galaxy S25 Edge

Une épaisseur de 5,8 mm seulement

Une grande dalle Amoled

One UI 7 et les 7 ans de mise à jour

Initialement affiché à 1 252 euros, le Samsung Galaxy S25 Edge (256 Go) peut aujourd’hui vous revenir à 1 102 euros à la Fnac et chez Darty grâce à un bonus reprise de 150 euros.

Une finesse vraiment rare

Ce qui distingue ce Samsung Galaxy S25 Edge des autres modèles de la gamme S25, c’est évidemment son incroyable finesse. Son épaisseur de 5,8 mm seulement suffit à le rendre unique sur le marché et à lui faire mériter cette étiquette de smartphone ultra-premium. Toutefois, son module photo en forme de pilule fait passer cette épaisseur de 5,8 mm à 10,2 mm sur le haut de l’appareil ; de quoi le rendre bien peu stable lorsqu’il est posé sur une table, par exemple…

Côté finitions, celles-ci sont sans surprise très soignées, et on profite même d’une belle solidité avec le cadre en titane et le verre Gorilla Glass Victus 2 au dos. À l’avant, c’est un Gorilla Glass Ceramic 2 qui protège la dalle des rayures et des chocs. Le tout est complété par une certification IP68, qui le rend résistant à l’eau et à la poussière.

Concernant l’écran, on a droit à une jolie dalle QHD de 6,7 pouces, rafraîchie à 120 Hz LTPO et compatible HDR10+. Elle brille aussi par sa luminosité élevée, supérieure à celle du S25 Plus, en SDR (1 368 nits) comme en HDR (2 430 nits), mais moins du côté de la fidélité des couleurs.

Une longévité logicielle toujours aussi rassurante

Pour les performances, le S25 Edge est équipé d’une puce Snapdragon 8 Elite, épaulée par 12 Go de RAM. Aucun ralentissement n’est à déplorer lors de l’utilisation du smartphone, la navigation est fluide et en jeu, l’appareil s’en sort très bien. En revanche, quand l’utilisation se prolonge, la puissance du smartphone diminue considérablement et son design très fin limite grandement son refroidissement, la marque ayant fait en sorte que le SoC soit bridé pour l’aider à baisser en température. Côté logiciel, on profite évidemment de toutes les fonctionnalités d’intelligence artificielle de Galaxy AI, mais aussi des sept ans de mises à jour majeures et de sécurité promises par le constructeur.

En revanche, la partie photo est un peu décevante. Un design aussi fin a visiblement rendu impossible l’installation de trois capteurs, dont un téléobjectif. On doit donc se contenter d’un grand-angle de 200 Mpx et d’un ultra grand-angle de 12 Mpx. Si le premier est tout bonnement excellent et offre des clichés ultra-nets, l’absence de zoom optique est regrettable.

Pour finir avec l’autonomie, le S25 Edge est à la peine. Sa batterie de 3 900 mAh (contre 4 900 mAh sur le S25+ de même taille) ne lui permet pas toujours de tenir une journée complète. Et la charge n’est même pas suffisamment rapide.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet du Samsung Galaxy S25 Edge.

