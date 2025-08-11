Choisir une batterie externe n’est pas facile, particulièrement quand on en cherche une avec la compatibilité Qi2 magnétique. Voici une sélection de batterie externe magnétique compatible Qi2, à l’aube de la présentation des iPhone 17 et Pixel 10.

Ugreen Magflow 25W // Source : Ugreen

Le concept des batteries externes magnétiques n’est pas nouveau, avec de nombreux modèles venant d’acteurs plus ou moins reconnus, qui pullulent sur le marché. Il en existe de plusieurs capacités et puissances de charges, avec ou sans écran, avec ou sans pied.

Sauf que voilà, l’officialisation de la norme Qi2.2.1 par le Wireless Power Consortium (WPC) et la présentation prochaine des iPhone 17 et des Pixel 10 rebat les cartes. La recharge sans fil avec l’aide d’aimants se démocratise de plus en plus, au point qu’Apple n’est plus le seul à se démarquer avec cette technique.

Le choix d’une batterie externe magnétique qui correspond à vos besoins n’est pas une tâche aisée ; plus spécifiquement si la voulez compatible Qi2. Voici quelques modèles qui peuvent mériter votre attention.

Anker MagGo Nano : Une des batteries Qi2 les plus fines

Anker est aujourd’hui une marque reconnue dans l’univers des batteries externes, avec une gamme complète, à la fois en batteries externes, mais aussi en chargeurs ou câbles de recharge.

On commence donc avec l’Anker MagGo Nano, qui n’est pas anodine : il s’agit d’une des batteries externes Qi2 parmi les plus fines disponibles, avec moins d’un centimètre d’épaisseur.

Anker MagGo Nano // Source : Anker

Cette batterie offre une capacité de 5000 mAh, avec une puissance de charge jusqu’à 15 W en sans fil grâce au Qi2, et 20 W en Power Delivery via son port USB-C (bi-directionnel).

On retrouve un design sobre et élégant, avec deux coloris : blanc et noir. Le tout est accompagné de quatre diodes pour l’indication de batterie et de recharge.

Anker MagGo Nano // Source : Anker

La marque promet également une dissipation thermique puissante en graphène (et épaulé de deux puces NTC), pour une température maximale sous les 40°C.

Au prix de 49,99 euros sur Amazon (hors remises), l’Anker MagGo Nano s’avère être un excellent rapport finesse-performance.

Notez par ailleurs que nous avons pris en main la MagGo Nano d’Anker. Une version 10000 mAh est également disponible sur Amazon.

Anker MagGo Power Bank : La plus polyvalente

Elle est une des batteries externes les plus polyvalentes disponibles actuellement : l’Anker MagGo Power Bank. C’est une batterie complète, avec un pied rétractable (pour le poser sur une table par exemple), ainsi qu’un écran couleur interactif, capable d’indiquer le pourcentage restant, le temps avant la charge complète, si elle reçoit ou transmet de l’énergie…

Anker MagGo Power Bank // Source : Anker

Côté technique, la capacité de 10000 mAh est épaulé par une charge sans fil Qi2 jusqu’à 15 W. Elle peut fournir une charge de 27 W avec son port USB-C, et peut se recharger en 20 W grâce à ce même connecteur.

Anker MagGo Power Bank // Source : Anker

L’Anker MagGo Power Bank est actuellement disponible à 79,99 euros sur Amazon, avec quatre coloris au catalogue : noir, blanc, bleu, vert et rose.

Ugreen Magflow 25W : La première batterie compatible Qi2 25 W

Il y a plusieurs semaines, Ugreen a présenté sa Magflow 25W, la première batterie externe certifiée 25 W avec la norme Qi2. Bien que la date sortie et le prix soient encore inconnus pour le moment, on sait toutefois qu’elle est prévue pour l’automne 2025.

Ugreen Magflow 25W // Source : Ugreen

En plus de la certification 25 W avec du Qi2, cette batterie externe se distingue par son câble USB-C tressé intégré au châssis, pour prendre la forme d’une dragonne lorsqu’elle n’est pas utilisée.

Ces accessoires équipés de câbles intégrés (rétractables ou en dragonne) sont en vogue de nos jours, que ce soit pour des batteries externes ou des chargeurs.

Ugreen Magflow 25W // Source : Ugreen

Pour le reste, on retrouve un écran numérique pour connaître la capacité de batterie restante, un port USB-C pouvant servir à recevoir ou délivrer de l’énergie, et d’un alignement des aimants plus précis, pour éviter les interruptions ou les surchauffes.

Et après ?

On peut donc dire que les accessoiristes semblent retrouver de l’intérêt pour ce marché des batteries externes magnétiques, après une période de mou. L’arrivée du Qi2 n’y est pas pour rien.

Bien que Ugreen soit parmi les rares constructeurs à proposer des accessoires Qi2 en 25 W, ces produits devraient se généraliser progressivement. Rappelons également qu’ils n’existent pas que des batteries magnétiques. Il existe en effet des stations de charge ainsi que des supports pour voiture qui supportent la recharge sans fil magnétique.

Alors qu’Apple introduit cette technologie depuis 2020 avec les iPhone 12, d’autres constructeurs suivent le rythme… à leur manière, comme Samsung et son « Qi2 Ready ». Alors qu’Apple a récemment augmenté la capacité du Magsafe à 25 W avec les iPhone 16, Google semble suivre le pas d’Apple, avec l’arrivée du Qi2 sur ses Pixels 10. L’intérêt de ces batteries devrait donc s’intensifier avec l’arrivée des iPhone 17 en septembre.

