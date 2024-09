Avec ses iPhone 16, Apple fait faire un bond de géant au monde de la charge sans fil

Trop occupée à détailler toutes les nouveautés de ses nouveaux iPhone 16 et 16 Pro, Apple est passée en vitesse sur un petit changement pourtant important : l’arrivée de la charge sans fil à 25 Watts.

Si vous détestez les câbles disgracieux qui traînent sur votre table de nuit, Apple à une très bonne nouvelle pour vous. Au milieu d’une conférence chargée en annonce — des iPhone 16, aux Pro en passant par l’Apple Watch Series 10 —, la pomme a aussi annoncé l’arrivée de nouveaux chargeurs MagSafe capable de délivrer jusqu’à 25 Watts de puissance.

Jusqu’ici, les meilleurs chargeurs sans fils, y compris les MagSafe de génération précédente, étaient limités à 15 W. Les plus vieux étaient même limités à 5 W. Ces plafonds étaient dictés par la norme Qi1 et Qi2, qui étaient donc loin d’offrir la même vitesse de charge que la plupart des chargeurs filaires aujourd’hui sur le marché (qui offrent souvent 30 watts de puissance et plus).

Apple fixe un nouveau cap

Discrètement, Apple a donc fait un pas de géant dans le monde de la charge sans fil en proposant la charge sans fil à 25 watts sur ses iPhone 16. Seul le Pixel Stand 2 de Google s’approche de ce résultat en offrant une puissance de 23 W dans certaines configurations.

Sur son site, Apple promet que le nouveau standard permet de récupérer « jusqu’à 50 % en environ 30 minutes pour l’iPhone 16 et l’iPhone 16 Pro ». Petit hic cela dit, cela ne fonctionne QUE sur les iPhone 16 et 16 Pro semblerait-il.

La firme le précise bien sur son site, la puissance de charge maximale n’est prise en charge que par ses derniers téléphones. De l’iPhone 12 à l’iPhone 15 il faudra se contenter de la charge à 15 Watts, tandis que les iPhone 8 au 10 seront limités à 7,5 W. Autre détails techniques à prendre en compte, la charge 25 Watts ne pourra se faire que si le galet MagSafe est couplé à l’adaptateur USB-C de 30 watts (vendus séparément pour 45 €).

Une innovation qui coûte cher

Bien que techniquement basé sur la norme Qi2, Apple semble avoir bricolé le standard pour offrir à ses tout derniers mobiles un petit coup de pouce dans le monde de la recharge sans fil. À priori, même utilisé sur un mobile Android haut de gamme, le chargeur MagSafe sera limité à 15 Watts.

Nul doute qu’en démocratisant la charge sans fil à 25 watts sur une génération entière d’appareils, Apple va faire bouger la concurrence et pousser à la modernisation des standards. Encore faut-il pouvoir s’offrir les nouveaux chargeurs MagSafe par contre. En plus de la prise USB-C à 45 €, il faudra en effet acheter le chargeur en lui-même à 49 € ou 59 € (pour 1 ou 2 mètres respectivement) pour bénéficier de la vitesse de charge maximum.