Le nouveau Pixel Stand est officiel, mais pas pour vous (enfin pas encore)

Le Pixel Stand de seconde génération se montre sur le catalogue de Google avec la mention « Bientôt disponible ». En d'autres termes, il est bien d'actualité… mais pour plus tard.

Google tenait ce mardi sa conférence dédiée aux deniers produits Pixel. Et si la marque a bien présenté ses nouveaux Pixel 6 et Pixel 6 Pro, elle ne nous a pas donné de nouvelles de son Pixel Stand de seconde génération, pourtant évoqué par plusieurs rumeurs et dont le design avait récemment fuité. Cela dit, si vous l’attendiez, n’ayez crainte, il n’est pas abandonné du tout.

Comme le rapporte le site spécialisé Droid Life, l’accessoire de recharge sans-fil est bien réel, il vient d’ailleurs d’intégrer le catalogue de Google… mais avec une mention « Bientôt disponible ». Autrement dit, il va falloir attendre encore un peu pour pouvoir l’acheter.

Un nouveau design pour une recharge plus rapide

Ce nouveau support de recharge par induction est quoi qu’il en soit affiché en France à 79 euros. Il profite de plusieurs améliorations par rapport au modèle original lancé il y a trois ans. La plus flagrante est son nouveau design. Le Pixel Stand de seconde génération abandonne la forme en galet de son aîné pour un look un peu plus monolithique. Ce design permet l’ajout d’un ventilateur pour refroidir le socle, qui propose en échange une recharge plus rapide allant jusqu’à 23 W sur les smartphones Pixel (et 15 W sur les autres mobiles).

Source : Google

Côté matériaux, le Pixel Stand 2 est composé de polyuréthane et de polycarbonate. On y trouve aussi 39 % de composants recyclés, « approximativement » précise Google. L’accessoire sera fourni avec un cordon USB-C et un bloc secteur de 30 W. Pour l’instant, Google n’a pas encore donné de date de lancement précise pour son Pixel Stand de seconde génération. Il faudra donc se montrer patients… mais il y a fort à parier que nous en saurons plus dans les prochains jours.