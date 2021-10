Pixel 6 : voici le prix de la charge rapide à 30 W de Google

Pour charger votre Pixel 6 à 30 W, il faudra débourser 30 euros sur la boutique Google, ou bien trouver un adaptateur compatible. Pour le Pixel Stand 2, il faudra attendre un peu.

Plus les années passent et plus l’habitude des fabricants de smartphones de ne pas inclure de bloc de charge dans la boîte s’installe, en particulier pour les produits premium comme l’iPhone 13, les derniers Samsung ou les Pixel 6 et 6 Pro qui viennent d’être annoncés lors d’une conférence Google, en plus du déploiement d’Android 12.

Dans le cas des smartphones de Google, le choix de ne pas inclure de solution de charge dans la boîte peut faire jaser puisque les précédents Pixel, avant la série 6, étaient limités à une charge de 18 W. Là, les deux Pixel 6 sont compatibles avec une charge de 30 W supposée remplir la batterie à 50 % en 30 minutes.

Petit cafouillage dans la boutique

Le Pixel 6 ne possède dans sa boîte qu’un câble USB-C vers USB-C d’un mètre de long, un adaptateur Quick Switch qui permet de brancher le câble à de l’USB-A classique, un outil pour ouvrir le tiroir à SIM, les fameux écouteurs (du moins en France) et un guide de démarrage rapide.

Détail amusant : si on se rend dans la déclinaison française de la boutique Google, au sein de la rubrique accessoire, on trouve bien le nouveau chargeur 30 W disponible en précommande. Mais si dans les filtres de compatibilité, on vient à cocher seulement les Pixel 6, le chargeur disparait. Il faut aller cocher le Pixel 4 ou un modèle situé plus bas dans la liste pour qu’il réapparaisse.

Sans cocher le Pixel 4 En cochant le Pixel 4

Si l’on souhaite acquérir le chargeur officiel, il faudra donc débourser 30 euros supplémentaires. Vu le prix très compétitif des Pixel 6, difficile d’en vouloir complètement à Google sur ce coup. Dommage cependant de ne pas proposer une réduction par exemple.

Faux départ du Pixel Stand 2

Rappelons aussi que rien n’oblige à acheter un bloc de charge officiel et qu’un bloc 30 W vendu par une entreprise tierce peut sans doute faire l’affaire tout aussi bien. Attention toutefois à ne pas vous précipiter sur le premier chargeur trouvé au rabais sur le web.

Si vous êtes adepte de la charge sans fil, vous pourriez aussi attendre que Google rende disponible sa deuxième génération de son Pixel Stand. Déjà présent sur le store, il n’est malheureusement pas encore possible de le commander.

Celui-ci promet une charge des téléphones Pixel de 23 W et 15W pour les appareils certifiés QI EPP.