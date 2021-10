Pixel 6 et Pixel 6 Pro : comment suivre la conférence Google de ce soir en direct

Google s'apprête à dévoiler ses Pixel 6 et Pixel 6 Pro ce mardi 19 octobre à 18h30. Voici comment suivre l'annonce en direct.

Après des mois d’attente les deux nouveaux Pixel 6 de Google vont enfin être dévoilés. Voici donc comment suivre leur annonce en direct.

Comment suivre la présentation des Pixel 6 en direct ?

Pour suivre la conférence de Google, rendez-vous aujourd’hui à 18h30 (heure de France Métropolitaine). Vous n’aurez qu’à lancer la vidéo suivante, disponible sur la chaîne YouTube Made by Google.

Pour couvrir l’évènement, Frandroid se mobilise sur Twitch. La conférence sera suivie et commentée en direct par notre invité, Edouard Marquez, développeur Android et spécialiste de Google, en compagnie de notre animateur Arnaud Gelineau. Venez nous rejoindre sur notre chaîne Twitch FrandroidLive ce soir.

La conférence sera bien sûr aussi suivie et commentée sur le site de Frandroid. Nous publierons des articles au fil des annonces et vous pourrez suivre nos commentaires sur la conférence en direct ici-même.

Qu’attendre de cette conférence Google ?

Ce soir, sauf surprise, on s’attend à ce que Google lance uniquement les Pixel 6 et Pixel 6 Pro. Du fait de nombreuses fuites, on en connaît déjà la plupart des caractéristiques. Une chose est certaine, ces téléphones devraient trancher avec le minimalisme affiché jusqu’ici par la gamme Pixel, en témoigne son bloc photo protubérant. Celui-ci devrait être aidé du Google Tensor, une puce sur mesure conçue par et pour Google et dédiée à l’amélioration de la qualité photo. On attend aussi un prix plutôt agressif pour des smartphones premium.

Pour avoir un aperçu auditif et visuel du lancement, vous pouvez vous rendre sur le site dédié à l’annonce. Là, à l’aide de la barre espace, vous pouvez faire défiler différents moods. Il s’agit de sortes de tableaux sonores et visuels censés mettre en valeur le téléphone et les diverses personnalisations permises par Material You. De petites animations se déclenchent lorsque vous passez le curseur devant les widgets du téléphone.

Cela nous permet de rappeler que les Pixel seront vraisemblablement les premiers téléphones lancés avec la version stable d’Android 12.