Après des années de stagnation autour des 15 W, la charge sans fil s’apprête à faire un bond en avant.

Après avoir stagnée autour des 15 W, la charge sans fil s’apprête à franchir un cap décisif. Ugreen vient d’annoncer sa batterie externe MagFlow, présentée comme la première au monde certifiée Qi2.2, capable de délivrer 25 W sans fil.

La nouvelle norme Qi2.2 (prononcé « chi », comme l’énergie vitale en chinois) promet de faire oublier les lenteurs frustrantes de la charge sans fil actuelle.

Pour rappel, Qi est le standard universel de charge sans fil développé par le Wireless Power Consortium, celui qui permet à votre iPhone ou votre Android de se recharger sur n’importe quel chargeur sans fil compatible, qu’il soit d’Apple, Samsung, Google, Xiaomi ou autre. Alors que la plupart des chargeurs plafonnent aujourd’hui à 15 W, cette évolution permettra d’atteindre jusqu’à 50 W.

La MagFlow d’Ugreen ouvre le bal avec ses 25 W, soit exactement la même puissance que le chargeur MagSafe mis à jour qu’Apple a dévoilé avec ses iPhone 16 en septembre dernier.

Cette batterie externe de 10 000 mAh est très complète. Ugreen a intégré un câble USB-C qui se love proprement autour du boîtier quand on ne l’utilise pas, un port USB-C supplémentaire pour charger plusieurs appareils simultanément, et même un petit écran qui affiche la capacité restante.

Le Wireless Power Consortium (WPC) n’ayant pas encore finalisé officiellement la norme Qi2.2, Ugreen reste prudent sur les détails. La disponibilité est prévue pour le troisième trimestre 2025, mais pas de prix annoncé pour l’instant.

Des aimants plus forts et une sécurité renforcée

La norme Qi2.2 ne se contente pas d’augmenter la puissance, elle améliore aussi l’expérience utilisateur. Les aimants plus puissants garantissent un meilleur alignement entre le chargeur et l’appareil, fini les séances de tâtonnement pour trouver la bonne position. La puissance de sortie s’ajuste désormais dynamiquement selon les besoins de l’appareil, optimisant l’efficacité énergétique.

Côté sécurité, les ingénieurs ont particulièrement travaillé la détection des corps étrangers. Plus question qu’une pièce de monnaie ou une clé oubliée sur le chargeur provoque une surchauffe. Cette amélioration était cruciale pour rassurer les utilisateurs sur la fiabilité de la charge sans fil à haute puissance.

Xiaomi, Oppo, OnePlus ou encore Honor avaient déjà trouvé des moyens de pousser leurs appareils et chargeurs Qi2 au-delà des 15 W réglementaires, mais avec des solutions propriétaires.

Bien sûr, il faudra voir comment ces 25 W sans fil se comportent face aux options filaires qui peuvent grimper bien plus haut. La charge fluctue toujours au cours d’un cycle pour protéger la batterie et éviter la surchauffe, mais on se rapproche enfin de vitesses acceptables pour un usage quotidien.

Cette évolution arrive à point nommé. Avec l’iPhone 16 et ses 25 W MagSafe, Android qui pousse aussi la charge sans fil, et maintenant les batteries externes qui suivent, 2026 pourrait bien être l’année où la charge sans fil devient enfin pratique au quotidien.

La MagFlow d’Ugreen n’est que le début. D’autres constructeurs vont forcément suivre avec leurs propres solutions Qi2.2, et on peut s’attendre à voir débarquer des chargeurs de bureau, des supports voiture et autres accessoires compatibles. L’écosystème de la charge sans fil rapide va enfin pouvoir se développer sérieusement.