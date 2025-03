Wi-Fi dans vos écouteurs sans fil : le Wi-Fi va-t-il tuer le Bluetooth ?

Xiaomi vient de lancer ses Buds 5 Pro, et surprise : ils utilisent le Wi-Fi pour un son encore meilleur. Curieux ? Voici ce que ça change.

Au lieu du son habituel un peu compressé du Bluetooth, vous avez une qualité digne d’un studio d’enregistrement. C’est ce que promettent les nouveaux Xiaomi Buds 5 Pro, tout juste sortis annoncés au MWC. Leur secret ? Une technologie Wi-Fi signée Qualcomm, une première dans le monde des écouteurs.

Pour aller plus loin

Xiaomi Buds 5 Pro en France : triple transducteur, traduction et audio haute qualité

Ces écouteurs ne se contentent pas de faire du Bluetooth comme tout le monde. Grâce à la puce S7 Pro de Qualcomm et une techno appelée XPAN (pour Expanded Personal Area Network, ou « réseau personnel étendu »), ils peuvent se connecter au Wi-Fi.

Résultat : un son sans perte jusqu’à 96 kHz/24 bits et une bande passante qui grimpe à 4,2 Mbps. Pour comparer, le Bluetooth, même avec les meilleurs codecs comme le LDAC, reste souvent coincé à 1 Mbps. Traduction : avec le Wi-Fi, on entend plus de détails, plus de clarté, un peu comme si vous passiez d’une vieille télé en 480p à un écran 4K.

Mais ce n’est pas tout. Les Buds 5 Pro Wi-Fi ont une autonomie de 10 heures (et jusqu’à 40 heures avec leur boîtier), contre 8 heures pour la version Bluetooth classique. Non seulement ils offrent un meilleur son, mais ils tiennent aussi plus longtemps. Qualcomm avait promis que cette technologie ne grignoterait pas plus de batterie, et Xiaomi semble avoir relevé le défi. Alors, concrètement, à quoi ça sert d’avoir du Wi-Fi dans ses écouteurs ? On y vient.

Le Wi-Fi dans vos oreilles : à quoi ça sert ?

D’abord, le Wi-Fi, c’est une question de qualité. Là où le Bluetooth compresse le son pour l’envoyer rapidement, le Wi-Fi peut transporter des fichiers audio haute définition sans faire de compromis. On parle ici d’un son jusqu’à 24 bits/192 kHz dans les meilleures conditions, un Graal pour les audiophiles qui veulent entendre chaque note comme si l’artiste était dans la pièce. Et bonus : la latence, ce petit décalage entre ce que vous voyez à l’écran et ce que vous entendez, est réduite au minimum, presque comme avec des écouteurs filaires.

Ensuite, la portée. Avec le Bluetooth, si vous vous éloignez trop de votre smartphone, la connexion coupe. Avec le Wi-Fi, tant que vous restez dans la zone de votre réseau, vous pouvez vous balader librement chez vous sans perdre le signal. Qualcomm a même pensé à la simplicité : lors de l’appairage, votre téléphone partage les identifiants Wi-Fi avec les écouteurs. Pas besoin de bidouiller dans les réglages. Par contre, ça ne fonctionnera pas forcément sur un réseau public, ce qui semble logique.

Lien YouTube S’abonner à Frandroid Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Mais il y a des limites, et elles sont évidentes. Pour profiter de ce son incroyable, il faut être connecté à un réseau Wi-Fi. En dehors de chez vous, dans le métro ou en balade, les Buds 5 Pro repassent en mode Bluetooth classique. Et pour l’instant, on ne sait pas s’ils peuvent se connecter à plusieurs réseaux (comme celui du bureau ou d’un café). Autre hic : ils ne marchent en Wi-Fi qu’avec certains smartphones Xiaomi, comme le 15 ou le 15 Ultra, équipés de puces Qualcomm compatibles.

Alors, le Wi-Fi va-t-il tuer le Bluetooth ?

Alors, est-ce que le Wi-Fi va remplacer le Bluetooth dans nos écouteurs ? Pas si vite. Si la qualité et la latence sont des arguments de poids, la dépendance au Wi-Fi pose problème. Les puces Wi-Fi consomment souvent plus d’énergie, même si Qualcomm jure que son XPAN est optimisé. Il faudra des tests en conditions réelles pour vérifier si cette autonomie de 10 heures tient vraiment la route. Et puis, il y a la question du prix : intégrer cette technologie coûte cher, et tout le monde n’est pas prêt à payer plus pour un usage limité à la maison.

Reste que Xiaomi et Qualcomm ouvrent une porte. Si d’autres fabricants suivent, on pourrait voir des écouteurs Wi-Fi devenir la norme pour les usages domestiques, un peu comme un pont entre le sans-fil et le filaire. En attendant, les Buds 5 Pro sont une belle promesse pour les curieux de tech et les amoureux du son. D’ailleurs, si les écouteurs Wi-Fi promettent une qualité supérieure, encore faut-il disposer de sources audio capables d’en tirer parti.