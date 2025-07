Honor dévoile un smartphone à la batterie géante de 8300 mAh (et ce n’est pas tout)

Honor a annoncé, en Chine pour l’instant, son nouveau X70. Ce smartphone abordable combine durabilité, batterie XXL et écran OLED sans faire flamber les prix. Présentations…

Voici le nouvel Honor X70 // Source : Honor

On va vous parler d’un énième smartphone chinois… présenté pour l’instant seulement en Chine, certes, mais celui-ci a un double avantage : il profite à la fois d’une certification IP69K pas si courante, et d’une imposante batterie. Ce smartphone, c’est le nouvel Honor X70.

Attendu le 18 juillet prochain en Chine, à un tarif compris entre 1399 yuans (un peu moins de 170 euros HT) dans sa version 8 Go de RAM / 128 Go de stockage, et 1999 yuans (environ 240 euros HT) pour le modèle regroupant cette fois 12 Go de RAM et 512 Go de stockage, l’appareil pourrait arriver en Europe par la suite.

Il se décline pour l’instant en quatre coloris : Midnight Black, Bamboo Green, Moon White, et Cinnabar Red, mais c’est effectivement surtout en matière de durabilité et d’autonomie qu’il intrigue.

La certification IP69K, c’est quoi ?

Comme évoqué plus haut, ce nouvel Honor X70 adopte une certification IP69K que l’on retrouve d’habitude plutôt sur les appareils voués à l’industrie. Cet indice assure en effet une résistance complète à la poussière, à la pénétration d’eau lors d’une immersion prolongée, ou durant un nettoyage au jet haute pression/vapeur, ainsi qu’à l’eau portée à haute température.

Une protection « ceinture et bretelles » en somme, probablement overkill pour un simple smartphone, mais qui permet au Honor X70 de se démarquer un peu.

Une batterie gigantesque

L’appareil mise également sur une batterie imposante de 8300 mAh qui devrait lui assurer une autonomie copieuse, au moins en théorie. Compte tenu du reste de ses spécifications, on peut en tout cas le penser. L’engin mise en effet sur un SoC relativement modeste : le Snapdragon 6 Gen 4, couplé à 8 ou 12 Go de RAM et 128 à 512 Go de stockage.

Côté affichage, Honor mise sur une grande dalle OLED de 6,79 pouces avec définition 1,5K et fréquence de rafraîchissement 120 Hz. Cette dalle est en outre censée offrir une couverture intégrale de l’espace de couleurs DCI-P3 et monter à 6000 nits de luminance maximale (en HDR, vraisemblablement).

Le X70 embarque aussi deux capteurs photo arrières, de 50 Mpx (stabilisé, ouvrant à f/1.8) et 8 Mpx (ultra grand-angle, avec ouverture à f/2) ; et un capteur frontal de 8 Mpx. L’appareil dispose enfin d’une connectivité Wi-Fi 6 / Bluetooth 5.3, d’un lecteur d’empreintes et d’une compatibilité avec la charge rapide 80 W filaire (une charge rapide sans-fil de 80 W est également disponible, mais uniquement sur le modèle 512 Go).