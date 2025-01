Ces smartphones chinois vont vous faire oublier Apple et Samsung

Imaginez un téléphone capable de tenir plusieurs semaines sans recharge, d’illuminer une pièce comme un projecteur, et dont les écouteurs deviennent une smartwatch. Ces smartphones existent, c’est la nouvelle gamme d’Oukitel présentée au CES.

Connue des initiés pour ses smartphones durcis destinés aux professionnels et aux amateurs d’appareils robustes, la marque chinoise Oukitel a choisi d’innover au CES 2025.

Le constructeur sort de sa zone de confort avec trois smartphones aux fonctionnalités particulièrement intéressantes.

Une marque qui sort de l’ombre

Historiquement spécialisée dans les smartphones renforcés capables de résister aux conditions extrêmes, Oukitel conserve son ADN de robustesse tout en y ajoutant des innovations surprenantes.

Le WP100 Titan en est l’exemple parfait : il combine l’approche durcie traditionnelle de la marque avec un projecteur vidéo intégré de 100 lumens.

Sa batterie monumentale de 33 000 mAh de capacité — un record dans l’industrie — rappelle l’expertise d’Oukitel en matière d’autonomie, marque de fabrique de ses smartphones durcis. La charge rapide 66 W et la puissante lampe de poche de 1 200 lumens complètent un ensemble taillé pour l’aventure.

Le smartphone tout-en-un

Le WP200 Pro marque une rupture encore plus nette avec le positionnement habituel de la marque.

Oukitel WP200 Pro // Source : Omar pour Frandroid

$Ce smartphone intègre des écouteurs amovibles qui se transforment en montre connectée, créant au passage un second écran lorsqu’ils sont insérés dans l’appareil.

Oukitel WP200 Pro // Source : Omar pour Frandroid

Un concept atypique pour un constructeur plutôt connu pour ses appareils robustes. Avec son écran AMOLED de 6,7 pouces et ses 24 Go de RAM, il vise clairement un public plus large que les professionnels de terrain.

Oukitel WP200 Pro // Source : Omar pour Frandroid

Le WP300 pousse encore plus loin cette logique d’innovation en proposant une approche modulaire, tout en conservant les standards de robustesse propres à Oukitel.

Son écran 120 Hz de 6,8 pouces, son processeur MediaTek Dimensity 7050 et ses 12 Go de RAM marquent une montée en gamme évidente. Il y a aussi une batterie avec une capacité de 16 000 mAh, soit plus de deux fois la capacité habituelle. Mais c’est la possibilité d’ajouter des modules (écouteurs Bluetooth, écran supplémentaire, système d’éclairage) qui est surprenante.

L’ensemble de la gamme bénéficie d’Android 15. Si les prix et dates de disponibilité restent à confirmer, cette nouvelle orientation pourrait bien permettre au constructeur chinois de sortir de son marché de niche.