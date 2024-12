Avec son STELLAR-M6, Crosscall veut vous faire oublier les idées reçues sur les téléphones robustes

Si vous pensiez encore que les téléphones résistants intégraient des composants dépassés et arboraient un look d’engin de chantier, Crosscall va vous prouver le contraire.

Le STELLAR-M6 // Source : Crosscall

Crosscall, société française originaire d’Aix-en-Provence, vient de lancer son nouveau smartphone : le STELLAR-M6. S’il se veut fidèle à l’ADN de la marque avec ses propriétés tout-terrain, il innove avec son design élégant et sa fiche technique de dernière génération.

Le Crosscall STELLAR-M6 est déjà disponible au tarif de 499 euros sur le site du constructeur, avec des écouteurs à conduction osseuse offerts d’une valeur de 149 euros.

Un téléphone résistant à tous les terrains

Savez-vous vraiment ce que permet un téléphone tout-terrain comme le Crosscall STELLAR-M6 ? Pensé pour les amoureux des sports outdoor et les personnes qui ne travaillent pas derrière un bureau, un tel smartphone peut survivre aux conditions les plus difficiles. Si le marché n’est pas nouveau, Crosscall parvient toutefois à innover en offrant à son STELLAR-M6 un design élégant.

Ici, pas besoin de coque de protection pour protéger le STELLAR-M6 des chutes. Son châssis renforcé lui permet à des chutes de 1,5 mètre, même si elles se font sur du béton. L’écran Corning Gorilla Glass 5 offre quant à lui la résistance nécessaire aux rayures qui peuvent dégrader l’expérience au quotidien.

Le STELLAR-M6 // Source : Crosscall

Surtout, n’ayez pas peur de laisser votre STELLAR-M6 en plein soleil ou dans le froid toute la nuit. Sa plage de résistance aux températures s’étend de -20 à +60 °C. Sa certification IP68 lui garantit une étanchéité dans l’eau douce, mais également l’eau salée, voire la peinture et l’essence.

Une fiche technique qui n’a rien à envier aux autres smartphones

Si Crosscall mise beaucoup sur la robustesse et la fiabilité du châssis de son STELLAR-M6, la marque n’oublie pas pour autant de soigner le reste de sa fiche technique. À tel point qu’elle embarque absolument tout ce que l’on attend d’un bon smartphone de 2024.

Derrière l’écran de IPS LCD de 6,1 pouces, vous pouvez trouver un processeur Qualcomm QCM4490, épaulé par 6 Go de mémoire vive et 128 Go de stockage. La batterie de 4 500 mAh garantit quant à elle une autonomie généreuse. Crosscall annonce ainsi une autonomie de 35 heures en appel.

Sur la partie réseau, le STELLAR-M6 s’offre une compatibilité avec les dernières normes du moment, comme la 5G et le Wi-Fi 6 et Wi-Fi 6E.

Un téléphone conçu pour durer

À quoi bon acheter un téléphone presque incassable s’il est obsolète après quelques mois ? La durabilité étant au cœur de la philosophie du STELLAR-M6, Crosscall promet un suivi exemplaire.

Le STELLAR M-6 profite aussi d’un écosystème d’accessoires // Source : Crosscall

Comme les autres grandes marques de smartphones premium, Crosscall garantit 5 ans de patchs de sécurité Android, tandis que le passage vers Android 18 est garanti, dont la sortie est attendue en 2027.

Crosscall va d’ailleurs encore plus loin, puisque la garantie sur l’ensemble du téléphone est de 5 ans, ce qui est une proposition unique sur le marché. La batterie est donc sous garantie pendant 5 ans et Crosscall s’engage à rendre disponibles les pièces détachées de son smartphone durant 10 ans.

Enfin, le Crosscall STELLAR-M6 a hérité d’une excellente note de réparabilité de 9,3 sur 10. Un score rare sur le marché, qui signifie que le téléphone se répare facilement. Son ouverture est simplifiée et ne requiert pas d’outils spécifiques, tandis que les pièces de rechange sont aisément accessibles, et ce, pour une longue durée.

Prix compétitif et offre de lancement alléchante

Solide, durable et au goût du jour, le Crosscall STELLAR-M6 profite d’un dernier atout : son prix. Il est possible d’ores et déjà de le retrouver au tarif de 499 euros sur le site officiel du constructeur.

Mieux encore, Crosscall offre pour tout achat un casque à conduction osseuse d’une valeur de 149 euros : le X-Vibes. Sa conception vous permet de profiter de votre musique préférée sans obstruer vos conduits auditifs. Un accessoire très apprécié des sportifs en extérieurs qui peuvent ainsi rester alertes.