Batterie record et finesse : ce smartphone pliable chinois a de quoi faire trembler Samsung

Le Honor Magic V5 possèderait une batterie de 6100 mAh qui le placerait loin devant ses concurrents directs en termes d’autonomie brute.

Une fuite suggère que le prochain smartphone pliable de Honor, le Magic V5, pourrait être équipé d’une batterie de 6100 mAh. Si cette information se confirme, il s’agirait de la plus grande capacité de batterie jamais intégrée dans un téléphone pliable.

Pour aller plus loin

Honor Magic V5 : tout ce que l’on sait sur ce mangeur de Galaxy Z Fold 7

Le Magic V5 serait le pliable le plus autonome

La source de cette information est le leaker « Smart Pikachu », actif sur le réseau social chinois Weibo. Ce dernier a indiqué que Honor ambitionne de « battre à nouveau le record » récemment établi par Vivo. Le Vivo X Fold 3 Pro détient actuellement le record avec une batterie de 5700 mAh. Le Magic V5 le dépasserait donc de 400 mAh. D’autres modèles comme le Samsung Galaxy Z Fold 6 (4400 mAh) ou le Google Pixel 9 Pro Fold (4650 mAh) seraient loin derrière.

Les smartphones pliables sont souvent critiqués pour leur autonomie. Leurs grands écrans consomment beaucoup d’énergie. Leur design fin complique aussi l’intégration de batteries volumineuses, surtout chez Honor qui se targue d’avoir la plus grande finesse sur ce type de format, le Magic V3 ne mesurant que 4,4 mm déplié.

Une batterie de 6100 mAh sur le V5 adresserait directement cette préoccupation majeure de ce segment de marché.

La technologie silicium-carbone

Honor a déjà démontré son savoir-faire en matière de batteries. Le Magic V3 intègre déjà une batterie de 5150 mAh dans un châssis remarquablement fin. Cette performance est attribuée à la technologie de batterie au silicium-carbone de plus en plus en vogue chez les constructeurs chinois, le Realme GT7 et ses 7000 mAh étant un exemple récent.

Cette technologie permet une densité énergétique supérieure aux batteries lithium-ion traditionnelles. Elle offre donc plus de capacité dans un volume donné. L’utilisation de cette technologie doit cruciale pour atteindre les 6100 mAh dans le Magic V5, sans compromettre excessivement son design ou son épaisseur.

Si cette capacité de 6100 mAh se confirme, et si Honor maintient un profil fin pour son Magic V5 (on parle de 3,9 mm en mode déplié !), cela représenterait une nouvelle prouesse d’ingénierie à porter à son crédit.

D’un autre côté, le plus gros concurrent de Honor sur les smartphones Fold ne semble pas vouloir évoluer pour l’instant. On attend le Galaxy Z Fold 7 de Samsung début juillet et il devrait conserver la même batterie que son prédécesseur, d’après les rumeurs actuelles.

Le Magic V5 devrait arriver Li Kun, responsable des flagship chez Honor, a annoncé via Weibo qu’il serait lancé durant « la première partie de l’année ». On peut tabler sur une présentation en juin pour le marché chinois. On observe toujours un décalage pour le lancement européen qui devrait intervenir début septembre comme pour le Magic V3 l’an dernier.