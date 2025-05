Pourquoi cette toute nouvelle tablette Honor en promo est déjà une bonne affaire ?

Le marché des tablettes Android accueille une nouvelle référence, la Honor Pad 9. Une ardoise prometteuse avec son écran 2,5K à 120 Hz qui se négocie déjà à 349 euros au lieu de 399 euros de base, sans oublier le stylet qui est offert.

Honor Pad 10 // Source : site officiel

Les tablettes Android sont nombreuses sur le marché, et elles sont mieux équipées qu’auparavant. Honor en compte quelques unes dans son catalogue, et ajoute un nouveau modèle : la Honor Pad 10. Elle garantit une bonne expérience au quotidien sur son écran en définition 2,5K à 120 Hz. Elle a tout pour plaire, surtout maintenant qu’elle coûte 50 euros de moins.

Les points forts de la Honor Pad 10

Un écran de 12,1 pouces en 2,5K à 120 Hz

Une puce efficace : Snapdragon 7 Gen 3

Une batterie de 10 100 mAh

Disponible à 399,90 euros, la tablette Honor Pad 10 est en ce moment remisée à 349,90 euros sur le site officiel grâce à un coupon de réduction de 50 euros APAD10. Un stylet d’une valeur de 49,90 euros est également offert.

Une tablette qui convient parfaitement pour le divertissement

La Honor Pad 10 est une tablette bien conçue, avec une jolie finition gris métalisé et des tranches plates pour un bon confort en main. La marque revoit ses dimensions : elle est plus légère et moins épaisse que le modèle précédent, ce qui facilite son transport.

C’est son écran qui va surtout plaire : une dalle IPS LCD de 12,1 pouces qui affiche de la 2,5K, avec un taux de rafraîchissement à 120 Hz, ce sont clairement des conditions optimales pour bénéficier d’une expérience visuelle fluide, et ce, peu importe la nature des activités pratiquées dessus.

Une fiche technique équilibrée

Cette tablette accueille dans ces entrailles une puce Qualcomm, le Snapdragon 7 Gen 3. Un processeur qui assure dans tous les usages, de la bureautique à la navigation, sans oublier le streaming et le gaming. Elle conviendra aussi à un usage professionnel, puisqu’il est possible de l’utiliser avec un stylet ou encore y ajouter un clavier pour la transformer en PC portable.

Pour finir, le constructeur ajoute sur sa tablette une grosse batterie de 10 100 mAh. Elle assure facilement une journée entière d’utilisation. On peut même pousser jusqu’à 2 jours suivant l’utilisation qu’on en fait (consultation web, lecture, travail de bureautique, etc.). Dans tous les cas, la recharge sera plutôt rapide grâce à sa charge 35 W.

