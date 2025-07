Amazon donne tout pour la dernière démarque des soldes et baisse le prix de nombreuses références Tech

Pour la dernière démarque des soldes, Amazon ne lâche rien et ajoute de nouvelles offres pour cette dernière semaine de promotions ! Nous avons regroupé les meilleures offres qui selon nous, valent le détour.

Amazon a profité de la période des soldes pour lancer son Prime Day en juillet, et ce, pendant quatre jours. Les offres ne sont plus disponibles, mais le géant américain propose encore quelques offres intéressantes à la dernière démarque des soldes. Pour vous aider à vous y retrouver, nous vous avons compilé les meilleures offres.

Les offres d’Amazon à retenir lors des soldes d’été

Nothing Ear (a)

Version allégée du modèle Nothings Ear, les écouteurs Ear (a) n’ont pas à rougir. Ils offrent un son plein d’énergie, une bonne restitution des voix, une réduction de bruit active performante, le tout pour 66 euros seulement pendant les soldes d’été.

Les Nothing Ear (a) sont de bons écouteurs pour…

Leur son puissant, équilibré et entraînant

Leur très bonne ANC

L’intégration directe de ChatGPT pour les curieux

Proposés au tarif de 99 euros à leur sortie, les Nothing Ear (a) se négocient actuellement en promotion à 66,46 euros sur le site d’Amazon.

MSI MAG 271QP

Avis aux amateurs de jeux rapides et compétitifs : MSI s’est clairement adressé à vous quand il a conçu son moniteur ultra-performant MAG 271QP. Fluidité excellente, grande surface d’affichage, latence quasi inexistante… Cet écran PC gamer a tout bon.

Les 3 forces du MSI MAG 271QP

Une dalle QHD QD-OLED de 26,5 pouces

Un taux de rafraîchissement de 240 Hz + un temps de réponse de 0,03 ms

Certifié DisplayHDR True Black 400

Au lieu de 699,99 euros, le MSI MAG 271QP est en ce moment remisé à 499,99 euros chez Amazon.

DJI Neo

135 grammes, du 4K bien calé, une vraie stabilisation et un look pensé pour tous les profils. Le DJI Neo ne cherche pas à concurrencer les gros drones pros, il joue la carte de l’accessibilité et de la fluidité.

Le DJI Neo, c’est quoi ?

Un drone ltra-léger

Vidéo 4K stabilisée avec 30 FPS

Protections intégrées, il est prêt à voler en intérieur comme en extérieur

Au lieu de 199,99 euros, le DJI Neo est aujourd’hui disponible en promotion à 154,80 euros sur Amazon. On le trouve aussi en bundle polyvalent à 224,20 euros et en bundle Fly More à 296,51 euros.

Sony PlayStation 5 Édition Standard

Si vous n’avez pas encore PlayStation 5, cette offre est là pour vous mettre le pied à l’étrier d’une bien belle façon. Vous avez la console Édition Standard avec lecteur et la manette DualSense à 499 euros au lieu de 549 euros.

Les avantages de ce pack PS5 Édition Standard

Le lecteur intégré + manette DualSense

Le lancement ultra-rapide des jeux

La rétrocompatibilité des jeux PS4

Au lieu d’un prix barré à 549 euros, le pack PS5 Édition Standard avec manette DualSense est en ce moment remisé à 499 euros sur Amazon.

Samsung Galaxy SmartTag 2

Si vous souhaitez toujours savoir où se trouvent vos clés, votre portefeuille ou tout autre objet important que vous avez tendance à égarer, opter pour un porte-clés connecté comme le Samsung Galaxy SmartTag 2 peut être une très bonne idée. Pendant les soldes, ce dernier est d’ailleurs proposé à 18,48 euros au lieu de 35,91 euros sur Amazon.

Ce qu’il faut savoir sur le Samsung Galaxy SmartTag 2

Il est doté d’un anneau large

Il est certifié IP67

Il fonctionne avec l’application SmartThings

Affiché à 35,91 euros sur le site officiel, le Samsung Galaxy SmartTag 2 est aujourd’hui affiché à 18,59euros sur Amazon.

JMGO PicoPlay

Si vous êtes à la recherche d’un vidéoprojecteur à emmener partout avec soi et avec une bonne qualité d’image, le JMGO PicoPlay est une bonne affaire : il est même en promotion à 314 euros lors des soldes, contre 349 euros de base.

Le JMGO PicoPlay, c’est quoi ?

Un vidéoprojecteur au format ultra compact

Un écran géant de 200″ FHD, HDR10 et 400 ISO lumens

Une batterie intégrée et Google TV

Le JMGO PicoPlay est vendu à 349 euros, mais grâce à un coupon de réduction de 10 %, il revient à 314,10 euros sur Amazon.

OnePlus 13

Avec son design séduisant, sa puce puissante, sa polyvalence photo, et sa grosse batterie, le OnePlus 13 est un smartphone qui mérite votre attention. D’autant plus que pour les soldes, le modèle 256 Go est à 770 euros, au lieu de 1 029 euros. Quant à la version 512 Go, elle est en promotion à 828 euros sur Amazon, contre 1 169 euros à sa sortie.

Qu’est ce qu’on apprécie du OnePlus 13 ?

Son design, fin et léger

Sa puissance

Son autonomie

De base à 12 + 256 Go, le OnePlus 13 est en ce moment remisé à 770 euros, contre 1 029 euros sur Amazon. On trouve également la version 512 Go remisé à 824 euros sur le site d’Amazon.

Philips 55OLED759

Le Philips 55OLED759 est un excellent TV 4K équipé de la technologie Ambilight et de toutes les normes vidéos modernes. Pendant les soldes, on le trouve en promotion à seulement 867 euros sur Amazon.

Les points fort du Philips 55OLED759

Un taux de rafraîchissement natif de 120 Hz idéal pour le gaming

L’Ambilight, c’est quand même vachement cool

Le petit traitement HDR et la compatibilité FreeSync qui vont bien

Au lieu de 1 799 euros au lancement, puis réduit à 1 199 euros récemment, le TV Philips 55OLED759 est encore moins cher aujourd’hui : 867,10 euros sur Amazon.

Samsung Galaxy Z Flip 7

Le voici, le nouveau smartphone pliable de Samsung : le Galaxy Z Flip 7 est là. Il mise toujours sur la compacité, mais profite d’un agrandissement de ses deux écrans. À peine sortie, on le trouve déjà avec 220 euros de moins pour sa version 512 Go.

Ce qu’il faut retenir du Samsung Galaxy Z Flip 7

Enfin un écran externe plus grand !

Le format compact et de jolies écrans

Une plus grande capacité de 4 300 mAh

De base à 1 319 euros, le Samsung Galaxy Z Flip 7 dans sa version 512 Go est aujourd’hui à 1 199 euros chez Amazon, mais grâce à un coupon de réduction de 100 euros, il tombe à 1 099 euros sur Amazon.

Nothing Phone (3)

Le Nothing Phone (3) est la nouvelle itération de ce smartphone atypique qui a introduit le système Glyph. Sur ce modèle, le Glyph évolue et devient le Glyph Matrix, un mini écran avec 489 microLOEDs. Il fait aussi des progrès sur le module photo et l’écran AMOLED pour proposer une expérience haut de gamme. Pour son lancement, le voilà déjà 100 euros moins chers.

Les points forts du Nothing Phone (3)

L’interface Glyph Matric est aussi originale que pratique

L’écran AMOLED LTPO 6,67 pouces 1,5K 120 Hz est fou

La qualité des photos

Le prix de lancement du Nothing Phone (3) est de 949 euros mais pendant quelques jours, jusqu’au 31 juillet, vous pouvez le commander pour 849 euros.

Samsung T9 : une solution de stockage externe, rapide et performante

C’est souvent lors des soldes que l’on peut voir des solutions de stockage à prix cassé. C’est le cas du SSD externe Samsung T9 avec 2 To de stockage, qui profite de 38 % de remise.

Pourquoi choisir le Samsung T9 ?

Pour son format compact et résistant

Ses vitesses de transfert atteignant les 2 000 Mo/s

Sa capacité de stockage : 2 000 Go

Avec un prix conseillé à 279,99 euros, le SSD externe Samsung T9 avec 2 To de stockage se trouve actuellement en promotion à 174,99 euros sur Amazon.

Google Pixel Watch 3 : la montre parfaite pour votre Pixel .

La Google Pixel Watch 3 est une montre polyvalente, aussi bien pour les sportifs que pour les autres, avec un design élégant et un écran lumineux qui fait qu’elle est parfaitement utilisable en toute circonstance. Pendant les soldes, elle est à -25 %.

Ce qui plaît sur la Google Pixel Watch 3

Aussi agréable à porter qu’à utiliser

Wear OS qui permet d’installer des applications tierces

La luminosité qui suit même en plein soleil

Lancée à 399 euros, la Google Pixel Watch 3 (41mm, GPS) est aujourd’hui en promotion à 299 euros sur Amazon.

8BitDo Ultimate 2 Wireless : une bonne manette de jeu

Idéale pour jouer sur PC ou un smartphone Android, la manette Bluetooth 8BitDo Ultimate 2 est précise, polyvalente et confortable en main. Si vous souhaitez vous la procurer, elle coûte 25 % de moins lors des soldes.

Les points forts de la 8BitDo Ultimate 2 Wireless

Compatible Windows et Android

La technologie 8Speed ultra-rapide

Des gâchettes polyvalentes et des sticks TMR précis

Initialement proposée à 59,99 euros, la manette 8BitDo Ultimate 2 Wireless est aujourd’hui disponible en promotion à 44,99 euros sur Amazon.

Soundcore Motion 100 : une enceinte compacte et légère pour animer vos soirées d’été

Facilement transportable, résistante, et puissante, l’enceinte Soundcore Motion 100 d’Anker est une bonne alliée pour vos soirées d’été. Bonne nouvelle : la voilà à seulement 39 euros lors des soldes.

La Soundcore Motion 100 en trois points forts

Une autonomie allant jusqu’à 12 heures

Une conception compacte et résistante à l’eau (IPX7)

Puissance et qualité sonore (certificats LDAC et Hi-Res Audio)

Au lieu de 59,99 euros, la Soundcore Motion 100 est aujourd’hui disponible en promotion à 39,99 euros sur Amazon.

