Decathlon casse encore plus le prix de son Btwin Speed 900E pour la dernière démarque des soldes

Léger, taillé pour la ville et intelligent, le vélo électrique Decathlon Btwin Speed 900E est un modèle qui a été lancé à un prix plutôt attractif. Mais pendant les soldes, il est beaucoup moins cher que d’habitude : Decathlon le propose en effet à 749 euros au lieu de 1 899 euros. Notez qu’il était affiché à 949 euros il y a encore quelques jours.

Déjà bien installée sur le marché des vélos loisirs (VTTAE, VTC électriques), Decathlon s’efforce aussi de peser sur le secteur des vélos électriques urbains, donc taillés pour les courts trajets en ville. L’une de ses dernières références est le Speed 900E, un VAE léger, résistant et qui propose même une fonction de géolocalisation. Un modèle qui a donc plus d’un atout, et que l’on trouve avec plus de 1 000 euros de réduction pendant les soldes d’été.

Les points essentiels du Decathlon Btwin Speed 900E

Un moteur de 250W (couple de 40 Nm)

Un tracker pour localiser le vélo en cas de vol

Une autonomie de 80 km

Auparavant affiché à 1 899 euros, le vélo électrique Decathlon Btwin Speed 900E est aujourd’hui disponible en promotion à 749 euros chez Decathlon. N’oubliez pas que vous pouvez avoir accès à des aides de l’État et des collectivités locales pour réduire encore un peu plus la facture.

Un vélo léger, mais résistant

Le Decathlon Speed 900E est donc un vélo électrique de type urbain, à géométrie sportive : son cadre est donc en position active, avec le guidon à hauteur de salle. Oui, ce VAE est davantage taillé pour les trajets citadins, et son poids contenu de 15 kg est en cela idéal, puisque ce vélo est bien plus facile à porter, notamment durant les déplacements intermodaux. Côté design, on y trouve un cadre en aluminium et une fourche en carbone, un matériau qui offre un meilleur contrôle des vibrations dans le guidon et une bonne résistance.

Côté équipements, on a droit à des garde-boue et à une béquille. Le porte-bagages n’est pas inclus, mais disponible en option. Le cadre renferme par ailleurs une batterie de 250 Wh, qui n’est pas amovible, et donc pas des plus pratiques. Certains préfèrent en effet pouvoir recharger la batterie à part, au lieu de devoir brancher le vélo tout entier. Concernant l’endurance de l’engin, la marque promet jusqu’à 80 km d’autonomie, avec le premier mode d’assistance électrique activé.

Une connectivité bien pratique

Le moteur du Decathlon Speed 900E est de son côté logé dans la roue arrière : il s’agit d’un Mahle X35, qui envoie un couple de 40 Nm, avec une puissance légale de 250 W. Le couple n’est pas énorme, mais c’est tout à fait suffisant pour une utilisation urbaine. Côté transmission, la marque a opté pour une mono-vitesse sur chaîne, là aussi idéale pour les déplacements en ville. On aurait toutefois aimé que le moteur soit associé à un capteur de couple, et non à un capteur de pédalage ; l’assistance est donc moins réactive et naturelle.

Côté assistance, justement, le vélo met à disposition trois modes, avec aussi un mode marche de 6 km/h. Le freinage est quant à lui assuré par des freins à disques hydrauliques Tektro, qui promettent un freinage puissant et progressif. Enfin, ce Speed 900E est un vélo connecté : grâce à un tracker intégré, on peut ainsi le géolocaliser en cas de vol ou de perte. Cela est possible via l’application Decathlon Geocover. Attention, c’est gratuit la première année, puis il faudra s’abonner pour continuer à bénéficier de ce service. C’est sur cette même app que vous pourrez aussi souscrire une assurance Laka, payante, pour profiter d’une couverture casse et vol, ainsi que du remplacement si le vélo volé n’est pas retrouvé après 48h.

