Pourquoi ces nouvelles voitures électriques MG ultra-intéressantes ne seront peut-être jamais vendues en France

MG a présenté les IM5 et IM6 en Angleterre. Bien que ces modèles électriques, une berline et un SUV, soient intéressants, ils ne seront pas commercialisés en France pour le moment. Mais ils le seront au Royaume-Uni, et voici pourquoi.

Source : MG

MG Motors a présenté en Angleterre, lors du Festival of Speed de Goodwood, deux nouveaux modèles électriques qui seront vendus au Royaume-Uni. Il s’agit de la MG IM5 et de la MG IM6. Ces deux modèles, directement concurrents des Tesla Model Y et Model 3, ont pour l’instant peu de chances d’être commercialisés en France. On vous explique pourquoi.

Trop de taxes

MG a présenté deux modèles haut de gamme qui pourraient venir inquiéter Tesla. C’est déjà le cas en Chine, et cela aurait pu l’être aussi en Europe, mais les taxes sur les voitures électriques chinoises en ont décidé autrement.

Source : MG

Jusqu’à 31 % de remise chez Dyson Ventilateurs, aspirateurs, appareils de coiffure… Dyson a lancé ses soldes d’été ! On vous a justement sélectionné l’aspirateur sans fil V15 Detect Absolute : en promotion à 549 euros, avec sa détection laser des poussières et son écran LCD qui affiche les données en temps réel.

En effet, la berline IM5 et le SUV IM6 ne seront pour l’instant pas commercialisés en Europe, comme l’expliquent nos confrères d’Automobile Propre, en raison des taxes à l’importation des voitures chinoises dans l’Union européenne.

Après application de cette taxe de 35,5 %, MG aurait dû revoir à la hausse les prix des IM5 et IM6, ce qui aurait fortement réduit leur compétitivité tarifaire, un levier pourtant essentiel à la réussite des modèles chinois. Une surtaxe qui n’existe pas au Royaume-Uni.

Nous sommes punis de ces deux modèles intéressants

Avec cette taxe qui vise à protéger les constructeurs européens du dumping chinois, c’est le consommateur qui est puni. Le marché tricolore, et plus largement le marché automobile des membres de l’UE, ne va pas profiter de ces IM5 et IM6. La bonne nouvelle, c’est que la surtaxe pourrait disparaître dans les prochaines années, ce qui permettrait à ces deux voitures de faire la route jusqu’en Europe.

Deux modèles aux lignes racées embarquant une grande batterie de 100 kWh pour une autonomie annoncée jusqu’à 655 km pour la berline IM5. Lorsque la voiture est équipée de la grande batterie, elle utilise une plateforme 800 volts et tolère une puissance de charge de 350 kW pour un remplissage de 10 à 80 % en seulement 17 minutes.

La version d’entrée de gamme est équipée d’une batterie de 75 kWh, mais il s’agit ici d’une plateforme 400 volts acceptant une puissance de charge de 150 kW.

Et en plus d’être intéressant, ces modèles peuvent séduire par leur performance, puisque la puissance maximale de la version Long Range Performance est de 778 chevaux pour un 0 à 100 km/h en 3,2 secondes pour l’IM5 et 3,6 secondes pour l’IM6.