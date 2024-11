Paris veut interdire les voitures les plus vendues en France : pourquoi cette proposition est loin d’être parfaite

À la suite de l’accident mortel entre un cycliste et un conducteur de SUV, la mairie de Paris veut intensifier sa chasse aux véhicules lourds. Elle envisagerait même d’interdire purement et simplement la circulation des SUV au sein de la ville.

La mairie de Paris et les voitures ne font pas bon ménage. Après avoir réduit les voies de circulation, augmenté fortement le prix du stationnement pour les véhicules lourds et abaissé la vitesse sur le périphérique, la mairie de Paris ne veut tout simplement plus des SUV en ville.

Selon les informations rapportées par Le Figaro, le Conseil de Paris a ainsi interpellé le gouvernement contre ce type de véhicule, jugé dangereux.

Les SUV dans le viseur

Le vendredi 22 novembre, le Conseil de Paris, présidé par Anne Hidalgo, a interpellé le gouvernement afin d’interdire la circulation des SUV en ville. La mairie de Paris souhaite également que le gouvernement prenne les mesures nécessaires pour interdire « toute publicité et opération marketing promouvant les véhicules lourds et encombrants de type SUV » au niveau national. Un message fort qui intervient après l’accident impliquant un SUV ayant conduit au décès du cycliste Paul Varry dans la capitale, le 15 octobre dernier.

Renault Scénic E-Tech

Cet accident impliquait un SUV, et depuis, les SUV sont dans le viseur de certaines personnalités politiques. Le sénateur PCF Ian Brossat a lancé une proposition de loi au Sénat pour offrir aux élus locaux la possibilité d’interdire les véhicules lourds, dépassant 1,8 tonne, en ville.

Les SUV sont-ils dangereux ?

Pour argumenter sur cette politique, le Conseil de Paris mentionne : « la gravité des violences routières qui sévit tous les jours dans la capitale. » Les élus de la mairie de Paris s’appuient également sur le bilan 2023 de la sécurité routière, utilisant une étude encore en cours, menée par le Centre d’études et d’expertise sur les risques (Cerema). Celle-ci conclut que les SUV « sont statistiquement plus souvent mortels pour les usagers vulnérables qu’ils percutent ».

Mais interdire les SUV dans la ville de Paris va-t-il réellement changer les choses ? Certes, ces véhicules sont plus lourds qu’une berline conventionnelle, mais cela ne fait pas d’eux des objets incontrôlables. De plus, la position de conduite surélevée apporte parfois une meilleure visibilité sur la route. Mais au contraire, elle empêche par moment de voir des objets (ou des enfants) qui seraient par exemple juste devant le pare-choc.

Peugeot E-3008 // Source : Jean-Baptiste Passieux – Frandroid

Dire qu’un SUV est plus dangereux parce qu’il dépasse 1,8 tonne est bancal. Dans ce cas-là, que dire d’une berline Tesla Model 3, qui pèse le même poids ? Le capot d’un SUV est plus haut, mais l’immense majorité des SUV obtient des résultats satisfaisants lors des crash-tests impliquant des piétons. Attention tout de même, car il est prouvé que plus un capot est haut, et plus le risque de blessures augmente.

Mais la notion même de SUV, très largement répandue, reste très floue. Une petite Hyundai Inster, pesant 1 380 kg, peut ainsi être qualifiée de SUV.

De mon point de vue d’automobiliste et de cycliste sur route, je n’observe pas forcément de différence de comportement entre les conducteurs de SUV et les propriétaires d’autres types de véhicules à quatre roues. Le problème vient plutôt d’une question d’attention derrière le volant.