Ce nouveau Xiaomi Redmi pose un nouveau standard avec sa batterie de 7550 mAh

Un smartphone qui se charge en 50 minutes et dure trois jours. C’est aujourd’hui une réalité avec le Xiaomi Redmi Turbo 4 Pro et sa batterie de 7550 mAh. Cette prouesse technique, rendue possible par la technologie silicium-carbone, est un nouveau standard sur le marché.

Pour la première fois dans un smartphone pas cher, Xiaomi utilise la technologie silicium-carbone pour sa batterie « Jinshajiang ». Cette innovation remplace le graphite traditionnel par un composite silicium-carbone qui stocke jusqu’à 25 % d’énergie supplémentaire dans le même volume.

Pour aller plus loin

Les batteries silicium-carbone : on vous explique tout sur la révolution discrète des smartphones

Concrètement, là où Samsung et Apple continuent d’utiliser des batteries lithium-ion classiques, Xiaomi innove. Cette technologie était pourtant attendue sur le Galaxy S25 Edge, dont le format ultrafin aurait parfaitement justifié ce choix. Les dirigeants de Samsung et Apple semblent préférer une approche plus prudente, ce qui laissent à leurs concurrents chinois le soin de tester ces technologies en conditions réelles.

L’avantage est immédiat pour les utilisateurs : 7550 mAh dans un châssis de seulement 7,98 mm d’épaisseur. Avec une batterie classique, atteindre cette capacité nécessiterait un téléphone de 12 mm d’épaisseur, soit 50 % plus épais.

Comment faire rentrer 7550 mAh dans un téléphone de moins de 8 mm ? Xiaomi maîtrise chaque millimètre avec un cadre en alliage d’aluminium aéronautique et un design aux angles arrondis de 12,4 mm.

Et donc une bonne autonomie

Cette batterie transforme littéralement l’usage du smartphone. Les premiers tests révèlent une autonomie exceptionnelle : 15 heures d’écran actif, 48 heures en usage mixte, et jusqu’à une semaine en mode économie d’énergie. Fini le stress de la batterie qui s’affiche en rouge en fin d’après-midi.

La recharge rapide 90 W complète parfaitement cette expérience. Un café de 15 minutes suffit pour récupérer 50 % de batterie, tandis qu’une charge complète prend moins d’une heure. Plus remarquable encore, la charge inversée de 22,5 W permet d’alimenter montre connectée, écouteurs ou même un autre téléphone sans-fil.

Sr ce Redmi Turbo 4 Pro, qui n’a pas encore été officialisé en dehors du marché chinois, Xiaomi associe cette batterie révolutionnaire au processeur Snapdragon 8s Gen 4, gravé en 4 nm chez TSMC. Cette puce adopte une architecture avec un cœur performance Cortex-X4 à 3,2 GHz et sept cœurs d’efficacité. Résultat : plus de 2,4 millions de points sur AnTuTu avec une consommation optimisée.

Le système de refroidissement vapeur de 6000 mm² promet de maintenir des températures stables même durant les sessions gaming. On a aussi une optimisation logicielle Rage Engine 4.0 ajuste automatiquement les performances selon les besoins.

L’écran LTPS de 6,83 pouces offre une définition 1,5K. Sa luminosité pic de 3200 nits devrait garantir une lisibilité parfaite en plein soleil. Les bordures ultra-fines (1,5 mm sur trois côtés) maximisent l’immersion visuelle. La certification IP66/68/69 est de la partie, complétée par une résistance à la flexion de 70 kg.

À 1486 yuans (environ 200€), le Redmi Turbo 4 Pro pulvérise la concurrence en Chine. Ce prix positionne un smartphone équipé d’une batterie 7550 mAh au niveau des modèles à batterie 5000 mAh de la concurrence.