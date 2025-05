Ce qui cloche avec le Samsung Galaxy S25 Edge : ses 4 problèmes

Avec son allure fine, le Galaxy S25 Edge séduit, mais son tarif, sa batterie et ses choix techniques divisent. Voici ce qui pourrait freiner son succès.

Quand j’ai vu la première fois le nouveau Galaxy S25 Edge avec ses 5,8 mm d’épaisseur, j’ai été bluffé. C’était en début d’année et il était là, devant moi. C’est vraiment un smartphone impressionnant qui donne envie de le prendre en main. Mais après l’effet « waouh » de l’annonce, j’ai commencé à me poser des questions.

À 1249 €, ce téléphone ultra-fin tient-il vraiment ses promesses ? Maintenant que l’on connaît sa fiche technique entière, je dois dire que plusieurs choses clochent avec ce S25 Edge, et je vais vous expliquer pourquoi.

Ce prix, sérieusement Samsung ?

Parlons d’abord de ce qui fait mal au portefeuille. Le S25 Edge est proposé à 1249 € pour la version 256 Go. C’est tout simplement délirant quand on sait que le S25 standard est actuellement à 862 € (pour le même stockage) et que le S25+ est à 1022 €.

Modèle Prix actuel Différence avec le Edge S25 Edge 1249 € (256 Go) – S25 862 € (256 Go) 387 € moins cher S25+ 1022 € (256 Go) 227 € moins cher

Je ne sais pas pour vous, mais personnellement, 387 € d’économie, ça représente pas mal de choses : un bon casque audio, une tablette d’entrée de gamme, et presque une Switch 2.

Une batterie qui fait peur

Car oui, c’est mon deuxième gros problème avec ce téléphone : l’autonomie. Avec sa batterie de 3900 mAh (contre 4000 mAh pour le S25 et 4900 mAh pour le S25+), le S25 Edge tient environ 24 heures en lecture vidéo selon Samsung.

En comparaison, le S25 standard tient 29 heures et le S25+ 30 heures. Perdre 5 à 6 heures d’autonomie juste pour avoir un téléphone plus fin, ça me semble être un très mauvais calcul.

Ce qui m’agace le plus, c’est que Samsung aurait pu compenser ce défaut. La technologie des batteries silicium-carbone existe et permet d’augmenter la densité énergétique. Pourquoi ne pas l’avoir utilisée sur ce modèle premium ? À ce prix-là, j’aurais aimé voir Samsung innover plutôt que de simplement réduire la taille de la batterie.

Je me suis amusé à calculer : le S25 Edge offre 17,2 % d’autonomie en moins que le S25 standard et 20 % de moins que le S25+. En pratique, ça veut dire qu’il ne tiendra pas la journée complète en usage intensif. Et franchement, en 2025, c’est un retour en arrière que je trouve difficilement acceptable.

Une charge lente… en 2025 !

Si encore le S25 Edge se rechargeait à la vitesse de l’éclair, on pourrait pardonner sa faible autonomie. Mais non. Samsung s’entête avec une charge à 25 W en filaire et 15 W en sans fil. C’est franchement ridicule quand des concurrents proposent du 65 W, 100 W voire plus.

Il faut près d’une heure et demie pour recharger complètement ce téléphone. Une éternité comparé aux 30 minutes que proposent certains concurrents.

À mon sens, c’est le combo parfait pour l’irritation quotidienne : une batterie qui se vide plus vite et qui se recharge plus lentement. Pas très « premium » comme expérience, surtout quand on débourse plus de 1200 €.

Photos : le grand absent, c’est le zoom

Samsung fait un pari osé côté photo : un énorme capteur principal de 200 mégapixels (le même que sur le S25 Ultra), mais… pas de téléobjectif. À la place, on nous promet un « zoom de qualité optique » jusqu’à x2, qui n’est en réalité qu’un recadrage intelligent du capteur principal.

C’est d’autant plus dommage que les S25 et S25+ ont un vrai téléobjectif avec zoom optique 3x, bien plus performant pour les photos lointaines.

Samsung nous dit que le capteur de 200 Mpx est si bon qu’il peut remplacer un téléobjectif dédié. À mon avis, c’est surtout une excuse pour justifier les contraintes d’espace dans ce châssis ultra-fin. Pour les selfies et les photos standards, le S25 Edge est bon, mais dès qu’il faut zoomer, on va vite regretter le téléobjectif des autres modèles.

La finesse, mais pour quoi faire ?

Voilà la vraie question que je me pose : à quoi sert réellement un téléphone de 5,8 mm d’épaisseur en 2025 ? Soyons honnêtes, la première chose qu’on fait après avoir acheté un smartphone à plus de 1000 €, c’est de le glisser dans une coque de protection qui va immédiatement ajouter… 2 à 3 mm d’épaisseur.

À l’heure où la majorité des utilisateurs placent l’autonomie, les performances photo et le rapport qualité-prix parmi leurs principaux critères de choix, Samsung semble faire un pari risqué en misant principalement sur un argument esthétique.

Malgré tout, le Galaxy S25 Edge est incontestablement une prouesse technique qui démontre le savoir-faire de Samsung en matière de miniaturisation. Avec son cadre en titane, son écran QHD+ de 6,7 pouces et son processeur Snapdragon 8 Elite, il coche toutes les cases d’un smartphone premium sur le papier.