Vélib’ 2025 : découvrez tous les nouveaux tarifs d’abonnement, beaucoup d’évolutions au menu

Velib’ fait évoluer sa grille tarifaire ! Certaines offres augmentent, d’autres baissent. Perte ou gain d’avantages : voici tous les changements qu’apporte le service de location de vélos à partir du 12 août 2025.

Source : Smovengo

En activité depuis 2007 à Paris et dans ses alentours, le service de location de vélos Vélib’ est le plus utilisé en Europe. Très accessible, il révise cependant régulièrement ses tarifs. Dans un communiqué, le service public vient d’apporter une nouvelle grille tarifaire, en application depuis le 12 août 2025.

Les tarifs de deux abonnements Vélib’ touchés

Le changement des tarifs touche seulement les abonnés Vélib’. Cela concerne surtout la formule V-Plus, qui passe de 3,10 à 4,30 euros/mois, « un tarif qui n’avait pas évolué depuis 2018 », selon le service. Elle offre toujours des trajets illimités en Vélib’ mécanique, jusqu’à 30 minutes.

La formule V-Max, la plus chère, évolue également. L’abonnement coûte toujours 9,30 euros/mois, car il avait déjà augmenté d’un euro en 2024. Il est en légère baisse pour les jeunes et séniors (7 euros contre 7,10 euros) et augmente pour le tarif solidaire (4,65 vs 4,10 euros/mois)

Détail des anciens tarifs Vélib’ Détail des nouveaux tarifs Vélib’ Tarifs abonnements Vélib’ jusqu’au 11 août 2025 Tarifs abonnements Vélib’ à partir du 12 août 2025

Aussi, les deux premiers trajets quotidiens à vélos électriques, autrefois offerts, sont désormais facturés 50 centimes. Ils coûtent aussi 37 centimes pour les jeunes et les seniors, mais est toujours gratuit en tarif solidaire (boursier ou jeune en insertion).

Un bonus pour la formule gratuite V-Libre, mais…

Dernière modification, la formule V-Libre gratuite – avec des trajets facturés 1 euro/30 minute en mécanique ou 3 euros/45 min à vélo électrique – gagne un bonus. À l’inscription, Vélib’ ajoute ainsi 90 minutes gratuites.

En contrepartie, l’engagement est de 12 mois, avec 6 euros de frais d’inscription. « Cette disposition a pour principal objectif de lutter contre la fraude, en forte augmentation », peut-on lire dans les nouvelles conditions d’utiilisation.

Enfin, les offres de courte durée et les pass conservent leurs tarifs.

Une meilleure gestion des stations ?

Afin de justifier ses nouveaux tarifs, le service assure améliorer la gestion du réseau. « De nombreux véhicules supplémentaires seront mobilisés, notamment la nuit, afin de mieux répartir les vélos dans les stations », explique le communiqué. « Des recrutements sont également prévus pour renforcer les équipes ».

Source : Vélib’ Métropole

En effet, depuis quelques mois, les utilisateurs ont pu constater une dégradation du service, avec de nombreuses stations vides ou pleines selon les quartiers, tout comme de nombreux vélos hors d’usage.

Face au problème des stations pleines, Velib’ proposent une solution. « 15 minutes gratuites seront accordées aux usagers se présentant sur une station pleine si toutes les stations alentour sont également pleines, à condition d’appeler le centre de relation clients qui leur indiquera où aller garer leur vélo sur une station disposant de places », est-il écrit.

Enfin, le dispositif de réparation en stations « sera renforcé », tandis que Vélib’ assure réutiliser « plus de 260 000 pièces » et assembler « plus de 2 000 vélos neufs chaque année ».