De 12 000 à 1 200 € : le n°1 mondial des batteries de voitures électriques lance un service de réparation unique en son genre

CATL, le leader mondial des batteries pour voiture électrique, vient d’ouvrir un centre de réparation pour batteries de type CTP (cell-to-pack), compliquées à entretenir. Un principe bien plus vertueux, qui permet en outre de baisser drastiquement les coûts d’entretien.

Usine Volkswagen de batteries, pour illustration // Source : Volkswagen

Élément central d’une voiture électrique, la batterie est le centre de toutes les attentions. D’innombrables innovations permettent d’en augmenter la capacité et donc l’autonomie mais, malgré la tendance baissière, elle demeure coûteuse.

D’où l’importance d’une réparabilité optimale. CATL, le leader mondial du secteur, vient d’innover en lançant un service inédit de réparation des batteries en Chine, comme elle l’explique dans un communiqué de presse.

Des coûts en baisse de 90 %

Le média local Yicai le rappelle : le marché automobile en Chine arrive à un tournant, où les voitures électriques et hybrides rechargeables (regroupées sous le terme « NEV ») occupent quasiment 50 % de parts de marché des voitures neuves et où la première vague de ces véhicules arrivent en fin de garantie : leur réparabilité devient donc un sujet majeur.

La batterie est, évidemment, un élément central. Une étude du China Insurance Research Institute (CIRI) sur 59 NEV conclut que la batterie constitue quasiment 51 % du coût total des voitures retenues. Autre problème : l’arrivée d’une nouvelle technologie, baptisée CTP (pour Cell-to-Pack), permettant de gagner en densité énergétique (et donc en autonomie) mais rendant quasi impossible le remplacement d’une ou plusieurs cellules.

Un centre d’entretien des batteries NING Service // Source : CATL

Une situation que CATL semble avoir compris. Le géant dispose ainsi d’une entité dédiée à la réparation des batteries, baptisée NING Service, et ce depuis 2015. En dix ans, elle s’est répandue dans 75 pays, ouvrant plus de 1 100 points de service, et profite de sa première année d’indépendance pour lancer un nouveau service : l’entretien des batteries CTP.

Un service a priori complexe (CATL promet des réparations dans « un environnement sans poussière à température et humidité constantes » pour maintenir la fiabilité de la batterie), mais qui promet de grandes économies : un ingénieur du service, interrogé par Yicai, assure que le tarif moyen d’une intervention coûterait entre 10 000 et 20 000 yuans (1 200 à 2 400 euros environ), contre 100 000 yuans (12 000 euros) pour remplacer le pack entier.

Des batteries globalement fiables

Ce service promet, selon CATL, de « mettre fin au dilemme « remplacement uniquement, pas de réparation » de la maintenance », ce qui est évidemment une bonne nouvelle pour la durabilité de la voiture – en plus du portefeuille des propriétaires.

Une Volkswagen ID.3 analysée par l’ADAC // Source : ADAC

Rappelons tout de même qu’une batterie de voiture électrique reste un élément factuellement fiable. De nombreuses études confirment la bonne durée dans le temps des packs sur les voitures électriques déjà en circulation ; CATL confirme, puisqu’il cible majoritairement les batteries abîmées suite à un impact, notamment au niveau du plancher.

Et si ce service est pour l’instant réservé à la Chine et pour les packs CATL, rien n’interdit une exportation dans le futur : CATL fournit déjà de nombreuses marques européennes, et ses usines sur le continent prouve que le géant chinois est intéressé par notre marché.