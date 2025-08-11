CATL, le n°1 mondial des batteries pour voiture électrique, a annoncé la fermeture de sa plus grande mine de lithium en Chine, responsable de 6% de la production mondiale. On fait le point sur les répercussions.

Le développement des voitures électriques et hybrides dans le monde demande, fatalement, de plus en plus de batteries, et donc de lithium. Un matériau manifestement abondant au niveau mondial et qui accompagnait une baisse continue des prix des batteries… mais une petite anicroche vient de se passer en Chine.

En effet, Bloomberg vient d’annoncer la fermeture de la plus grande mine chinoise du leader mondial des batteries, CATL. Les marchés s’affolent, mais le risque d’une pénurie devrait rester limité. On fait le point sur la situation.

Trois mois d’arrêt minimum

Plus précisément, la mine de Jianxiawo, dans la région du Jiangxi, dans le centre du pays, est à l’arrêt total, comme l’a confirmé CATL. En cause : la perte de son permis d’exploitation, donné par le gouvernement chinois. L’arrêt devrait durer au moins trois mois, selon l’entreprise, le temps de le regagner.

Cet arrêt prend place dans un contexte de surcapacité dans le domaine des batteries en Chine, laissant craindre d’autres fermetures temporaires de mines. Les analystes de Citigroup Inc, cités par Bllomberg, déclarent dans une note : « Nous pensons que cela pourrait s’inscrire dans le cadre de l’initiative anti-régression du gouvernement », précisant que les fermetures de mines « devraient aider la Chine à réévaluer le prix de ses ressources stratégiques à long terme, et que e gouvernement puisse garantir que le lithium est extrait et exploité de manière appropriée et conforme ».

L’annonce d’une hausse de prix des batteries ?

Problème : cette mine est capitale pour CATL, puisque Bank of America estime qu’elle est responsable de 6 % de la production mondiale de lithium – les autres mines de la région, toujours selon Bank of America, comptent pour 5 % minimum.

De quoi faire frémir les marchés : les concurrents, aussi bien chinois qu’australien, voient leurs actions bondir… de même que le prix du carbonate de lithium, le produit qui se retrouve dans les batteries : son prix au comptant a augmenté de 3 % le lundi 11 août en Chine, pour atteindre 75 500 yuans (environ 9 300 euros) la tonne, le plus haut niveau depuis février 2025.

Concrètement, faut-il s’attendre à une pénurie de batteries ? CATL, en leader mondial du secteur, vend ses cellules à quasiment toutes les marques ; la Peugeot E-208, un exemple parmi tant d’autres, en est ainsi dotée.

Sur ce point, les analystes convergent tous sur la même conclusion : pas d’inquiétude. « Pour CATL, nous ne prévoyons pas d’impact opérationnel significatif sur la production de batteries suite à la suspension de la mine de Jiangxi », explique ainsi Eugene Hsiao, de Macquarie Capital.

En revanche, cette chasse à la surcapacité du gouvernement chinois pourrait avoir un impact sur le prix des batteries. « La suspension de la mine suscite moins d’inquiétudes pour CATL que pour la chaîne d’approvisionnement du lithium dans son ensemble, qui pourrait voir sa capacité réduite, et pour savoir si cela sera coordonné par des mesures du gouvernement chinois », poursuit Eugene Hsiao, rejoint par Zhang Weixin, analyste chez China Futures Co : « Si les perturbations de la production s’étendent à d’autres mines de Yichun après le 30 septembre, le prix du lithium pourrait encore augmenter. »

Autre hypothèse : cette fermeture administrative ne pourrait être qu’un énième coup de pression de la part de la Chine, déterminée à prouver qu’elle détient l’ensemble de la chaîne de valeur de la voiture électrique. On se rappelle ainsi de l’arrêt de l’exportation des terres rares en mai 2025, provoquant l’arrêt de plusieurs usines européennes, avant un retour rapide à la normale.