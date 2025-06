3 944 km en 24 heures : la voiture électrique de Xiaomi pulvérise le record de Mercedes

Pour accompagner le lancement du Xiaomi YU7, des ingénieurs ont fait rouler le SUV pendant 24h, battant le record de Mercedes-Benz sur le sujet. De quoi faire taire les sceptiques des longs trajets en voiture électrique.

Record d’endurance en Xiaomi YU7 // Source : Xiaomi

Après la SU7 en mars 2024, Xiaomi vient de lancer sa deuxième voiture électrique, le YU7 ; un SUV au rapport qualité-prix remarquable, taillé pour se battre contre le Tesla Model Y.

Pour accompagner le lancement, Xiaomi a déjà fait essayer son YU7 à quelques médias (dont Frandroid), mais est allé bien plus loin en interne, avec un relais de 24h. La conclusion se lit dans une communication de la marque : 3 944 km, nouveau record mondial.

Des chiffres impressionnants

Sous la supervision du China Automotive Technology & Research Center, les 3 944 km du Xiaomi YU7 représentent donc le record mondial de la distance parcourue en 24h à bord d’une voiture électrique, le chipant à Mercedes-Benz, qui doit se contenter de 3 717 km au volant de la CLA.

Une vidéo postée sur Weibo nous permet d’en savoir plus. Le YU7 de l’essai est une version Max ; pas la version avec le plus d’autonomie (760 km selon le cycle chinois CLTC, quand la version « de base » peut atteindre 835 km), mais celle qui peut se recharger le plus vite, pouvant passer de 10 à 80 % de la batterie en 12 minutes.

Et c’est sûrement cet élément qui a été crucial : toujours d’après Xiaomi, 30 recharges « de 10 à 12 minutes » ont été nécessaires pendant ces 24 heures, de quoi obtenir une vitesse moyenne dépassant les 208 km/h sur les périodes de roulage uniquement (164 km/h recharges incluses).

Un défi technique et concurrentiel

Maintenir une si grande vitesse en multipliant les charges ultra-rapides sur 24 heures est un bon indicateur de la qualité du développement du YU7, notamment sur la gestion du refroidissement des moteurs et de la batterie – jamais évident, et même Tesla peut en faire les frais en usage intense, avec des performances bridées.

Xiaomi YU7 // Source : Xiaomi

Et, comme souvent avec Xiaomi, la communication se termine par un message aux concurrents. Loin de les descendre, le géant chinois promeut l’émulation collective : « nous invitons d’autres marques à se joindre à nous dans cette course à la technologie et à l’innovation. Une concurrence saine stimule le progrès, ce qui se traduit par de meilleurs véhicules électriques pour tous ».

Le message au grand public, lui, est limpide : Xiaomi veut prouver que les longs trajets en voiture électrique – du moins avec les siennes – s’affranchissent des contraintes de recharge ou d’autonomie. Il est vrai qu’avec un réseau de bornes de plus en plus dense et rapide, et des voitures capables de se recharger toujours plus rapidement, les départs en vacances en électrique deviennent une simple formalité.