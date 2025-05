Plus de bornes, des tarifs plus avantageux : voici le plan du gouvernement pour booster la voiture électrique

Le gouvernement vient de dévoiler sa feuille de route pour améliorer la recharge des voitures électriques en France. Au programme, des bornes multipliées par trois, et la mise en place de solutions intelligentes pour la tarification.

Peugeot E-208 // Source : Jean-Baptiste Passieux – Frandroid

Les ventes de voitures électriques stagnent en France. Si la situation s’est très légèrement améliorée par rapport à l’année 2024, tout n’est pas encore parfait pour autant. Et cela en raison de plusieurs choses. Tout d’abord, le prix, qui dissuade de nombreux automobilistes. Mais ce n’est pas tout, car la recharge pose encore quelques soucis aux conducteurs.

Un vaste plan pour la voiture électrique en France

En effet, de nombreux automobilistes veulent une grande autonomie pour réduire le risque de panne. De plus, ils sont encore refroidis par le nombre de bornes, qu’ils jugent insuffisant. Or, cela n’est pas réellement le cas, bien au contraire. Car à l’heure actuelle, on en compte plus de 160 000 en France, et ce chiffre ne cesse de grimper. C’est d’ailleurs ce que confirme un document tout juste publié par le gouvernement. Baptisé « Déploiement des bornes de recharge », signé par Éric Lombard, ministre de l’Économie et des Finances et Marc Ferracci, ministre chargé de l’Industrie et de l’Énergie, il dresse un état des lieux de la charge en France.

Un Tesla Wall Connector et une prise renforcée Green’Up // Source : Frandroid

Il annonce également les plans du gouvernement pour améliorer encore cette dernière au cours des prochaines années. Selon les derniers chiffres, le nombre de points de recharge « a doublé depuis début 2023 et triplé depuis début 2022 ». La France est le 3ᵉ pays le mieux équipé en Europe, derrière les Pays-Bas et l’Allemagne. Mais le gouvernement veut aller encore plus loin. C’est ainsi qu’il annonce vouloir atteindre la barre des 400 000 bornes ouvertes au public d’ici à 2030. Parmi elles, pas moins de 50 000 proposeront une charge rapide.

Le but ? Atteindre plus de 9 GW de puissance cumulée sur l’ensemble des points de charge ouverts au grand public. Pour mémoire, la France compte plus de 2,5 millions de points de recharge, mais seulement 168 000 sont actuellement accessibles à tous – le reste étant des bornes à domicile ou sur des parkings d’entreprise, par exemple.

Mais comment l’État prévoit-il d’accroître ce nombre, et d’offrir plus de 4 millions de bornes au total en France ? Et bien cela passera par de nombreux aspects. Par exemple, 19 bailleurs sociaux se sont engagés à équiper 285 000 places de parking de bornes d’ici fin 2026. Le gouvernement veut également faire en sorte d’accélérer les délais de raccordement dans les copropriétés, à l’aide d’Enedis.

Volvo EX30 // Source : Jean-Baptiste Passieux – Frandroid

De plus, il souhaite aussi que les enseignes commerciales installent massivement des bornes de recharge sur leurs parkings. C’est notamment le cas des grandes surfaces mais aussi des chaînes de restauration, comme McDonald’s, Burger King ou encore KFC. Aujourd’hui, deux tiers des supermarchés et 75% des hypermarchés sont équipés en bornes de recharge selon le rapport gouvernemental.

Une recharge plus intelligente et pratique

Le gouvernement veut aussi faciliter la recharge pour les utilisateurs. Et cela se fera de plusieurs manières. Tout d’abord, l’État veut encourager les fournisseurs d’énergie à proposer des offres avec des tarifs préférentiels durant les heures de production solaire. C’est-à-dire entre 11h et 17h, et des heures « super creuses » la nuit ou le week-end. Les ministres veulent désormais que le pilotage intelligent (lorsque la charge démarre à des heures spécifiques) devienne la norme, alors que 65 % des particuliers n’y ont actuellement pas recours.

Cela permet pourtant de réduire les factures et les tensions sur le réseau électrique. C’est d’ailleurs aussi pour cela que le gouvernement veut se pencher sur la charge bidirectionnelle. Ce dernier prévoit de « définir le bon cadre réglementaire pour réduire le coût de la recharge en contrepartie de services au réseau électrique ». Une bonne nouvelle, puisque de plus en plus de modèles proposent cette technologie, dont la nouvelle Renault 5 E-Tech. Toujours sur la recharge à domicile, l’État veut proposer des contrats d’électricité plus avantageux aux conducteurs qui s’engagent sur le long terme.

Pour les bornes publiques, des solutions permettant de rendre la recharge plus transparente sont aussi à l’étude. Ainsi, le gouvernement veut se pencher sur la création d’un simulateur de calcul préalable du coût de la recharge. Et ce alors que le prix reste encore parfois assez flou, ce qui provoque une certaine défiance de la part des conducteurs. En parallèle, les ministres veulent donner un accès en temps réel à des données fiables sur la localisation, la disponibilité et le tarifs des bornes, via une plateforme accessible en open data.