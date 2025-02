Cette voiture électrique a repris la meilleure idée de BYD pour se recharger très rapidement sur toutes les bornes

Dévoilé en fin d’année 2023, le Lucid Gravity est la deuxième voiture électrique de la marque américaine. Le SUV possède une petite spécificité concernant sa recharge, qui lui permet de remplir sa batterie très rapidement quelle que soit la borne.



Connaissez-vous Lucid ? Si vous êtes un lecteur fidèle de Survoltés, c’est très probablement le cas. Mais un petit rappel ne fait pas de mal. Pour mémoire, le constructeur américain a été fondé en 2007 en Californie, et il commercialisait jusqu’à peu une seule voiture électrique, la berline Air.

Une charge optimisée et rapide

Cependant, tout n’a pas été rose pour la firme, qui était même au bord de la faillite il n’y a pas si longtemps, tout comme son concurrent Rivian. Mais les choses semblent s’être légèrement arrangées, d’autant plus que Lucid a récemment étoffé son catalogue. En fin d’année 2023, le constructeur a en effet levé le voile sur son second modèle, qui prend la forme d’un SUV baptisé Gravity. Et voilà que celui-ci continue de dévoiler certains de ses secrets.

C’est le site américain The Verge qui nous en dit plus à ce sujet, et notamment sur la recharge rapide de ce nouveau rival de la Tesla Model X. Et pour cause, celui-ci est doté d’une architecture 926 volts, un record qui dépasse les 800 volts que proposent par exemple Porsche ou encore Kia et Hyundai. Cela permet de profiter d’une charge particulièrement rapide, puisque les clients peuvent en théorie récupérer 321 kilomètres d’autonomie en seulement 15 minutes. Cela à une puissance de 300 kW en courant continu.

Lucid Gravity

Une performance de très haut vol, mais dans les faits, il ne sera pas si simple d’atteindre ces chiffres démentiels aux États-Unis, où les bornes compatibles avec les architectures 800 volts sont encore assez rares – même si les prochains Superchargeurs V4 de Tesla devraient y remédier. Heureusement, Lucid a trouvé une solution pour permettre aux acheteurs du SUV électrique de pouvoir quand même profiter d’une charge très rapide, même avec des bornes moins performantes. Comment ? En optant pour une technologie innovante.

Cette dernière utilise un moteur arrière spécifique, équipé d’un booster. Ce qui lui permet de se recharger jusqu’à 400 kW sur des bornes de 1 000 volts et à une puissance allant jusqu’à 225 kW sur des prises 500 volts. Ce qui rend notamment la voiture quasiment aussi performante qu’une Tesla sur les Superchargeurs V3, et ce alors que le Lucid Gravity est l’un des premiers véhicules non-Tesla à être équipés d’un port de charge NACS (North American Charging Standard), mis au point par la firme d’Elon Musk.

Une voiture polyvalente

Grâce à ce petit détail, le SUV est en mesure de se brancher partout, tout en profitant d’une charge rapide. Pour cela, le moteur est en fait capable d’augmenter la tension de charge des bornes 500 volts, pour correspondre à l’architecture 926 volts de la voiture. Et cela sans faire appel aux « solutions de division de pack utilisées par certains concurrents » comme c’est le cas pour le Tesla Cybertruck ou encore le GMC Hummer EV. Mais de quoi s’agit-il ?

En fait, cette dernière, qui a également été reprise par Porsche et Audi sur leur plateforme PPE, permet de diviser virtuellement une grosse batterie de 100 kWh et 800 volts en deux. De ce fait, on obtient deux packs de 50 kWh et 400 volts, qui peuvent se recharger en simultané. Ce qui permet de profiter d’une charge nettement plus rapide sur des bornes de moins de 800 volts.

Mais Lucid a préféré faire le choix de ne pas opter pour cette solution, notamment pour des raisons techniques. Selon le constructeur, sa technologie serait meilleure en ce qui concerne la gestion de la chaleur. Notons que cette solution technique a également été adoptée par BYD sur sa dernière e-Platform 3.0 Evo, qu’on retrouve par exemple que le Sealion 7.

Lucid Gravity // Source : Lucid

Quoi qu’il en soit, le nouveau Lucid Gravity peut donc se recharger quasiment partout de manière très rapide, et notamment sur les bornes de Tesla. De plus, le SUV est aussi équipé d’un adaptateur NACS vers CSS de série, ce qui le rend d’emblée compatible avec l’intégralité des bornes rapides du marché. Reste désormais à savoir quand ce nouvel arrivant sera officiellement lancé en Europe. Les livraisons ont déjà démarré aux États-Unis, pour un prix de départ affiché à 79 900 dollars, soit environ 78 107 euros.