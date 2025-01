Cette marque reprend la meilleure idée de Renault : comment votre voiture électrique va réduire votre facture d’électricité

Arrivant sous peu en France, la marque sino-suédoise Polestar annonce la création d’une nouvelle offre pour ses clients. Celle-ci se base sur l’utilisation de la charge bidirectionnelle et permet de réduire le coût de la recharge de leur voiture électrique à domicile de 30 %. On vous explique cette technologie, déjà disponible sur la Renault 5 électrique.



C’est officiel, Polestar va enfin faire son arrivée en France, huit ans après sa création en tant que marque indépendante de Volvo. Un lancement retardé en raison d’un conflit avec Citroën autour de son logo, qui a finalement été résolu en 2024. Désormais, le constructeur confirme son lancement chez nous en 2025.

Une nouvelle offre alléchante

Outre les Polestar 2, 3 et 4, ce sera aussi au tour de la berline 5 d’être commercialisée, puisque son lancement est prévu au cours du 2ᵉ semestre 2025. Mais le communiqué tout juste publié par la marque sino-scandinave, qui appartient au groupe chinois Geely, nous donne également d’autres informations. Car en plus de lancer de nouveaux modèles, le constructeur va aussi proposer une offre inédite à destination de ses clients. Et la France devrait être concernée.

Cette dernière porte le nom de Polestar Energy, tout simplement. Et elle permet, selon la marque cousine de Volvo, Lotus et Zeekr, de réduire considérablement sa facture d’électricité. Selon Polestar, « les clients peuvent réduire leurs coûts de charge à domicile jusqu’à 30 %, en utilisant l’application Polestar Energy ». Rien que ça. Mais comment cela est-il possible ? Et bien grâce à la charge bidirectionnelle, qui est proposée par de plus en plus de constructeurs à l’heure actuelle.

Polestar 2

Une technologie par exemple déjà disponible chez Volvo, puisque le grand EX90 y a le droit. Pour mémoire, cette technologie permet d’utiliser une voiture électrique comme une grosse batterie sur roues, pour faire fonctionner des objets ou même alimenter une maison. Il est aussi possible de réinjecter l’énergie dans le réseau pour gagner de l’argent. Le tout en utilisant le port de charge du véhicule. Cette technologie porte alors le nom de V2X, V2L ou encore V2G selon l’usage.

Dans le cas de Polestar, c’est le V2G (vehicle-to–grid) qui est utilisé. Si ce terme peut sembler un peu barbare, vous verrez qu’il n’en n’est rien. En fait, cette technologie permet d’alimenter le réseau électrique public à l’aide de la batterie de votre voiture. Pour le conducteur, l’idée est de recharger son véhicule quand l’énergie coûte le moins cher, notamment durant les heures creuses, puis de réinjecter l’électricité stockée dans le réseau le reste du temps. Et quels sont les avantages ?

Une offre gagnant-gagnant

Il y a en a plusieurs, tant pour les conducteurs que pour les fournisseurs d’énergie. En effet, ces derniers profitent de cette solution pour ne pas avoir à acheter de l’énergie à prix élevé, puisque celle-ci provient des voitures des utilisateurs. En contrepartie, les entreprises comme EDF récompensent ces derniers en les rémunérant. Ce qui permet aux propriétaires de véhicules électriques de faire des économies sur leur facture d’électricité. Néanmoins, pour bénéficier de cette offre, les constructeurs obligent généralement à changer de fournisseur.

Polestar précise dans son communiqué que « le service sera lancé sur plusieurs autres marchés au cours du second semestre de l’année », mais on ne sait pas si la France sera concernée en premier lieu. Quoi qu’il en soit, le constructeur suédois n’est pas le seul à proposer ce type de service plutôt attrayant. C’est également le cas de Renault avec sa R5 E-Tech, qui bénéficie aussi de la charge bidirectionnelle. De quoi diviser la facture d’énergie par deux, selon nos calculs.

Renault 5 E-Tech Electric // Source : Renault

Par ailleurs, la firme au losange n’est pas la seule à offrir ce type de service, puisque c’est également le cas de Volkswagen. La firme s’est associée à EDF afin de proposer une offre permettant aux conducteurs de bénéficier de 1 000 kilomètres gratuits grâce à une gestion optimisée de la recharge. Le tout là encore grâce à l’utilisation du V2G. Une cagnotte est également disponible, mais les gains semblent assez faibles, comme nous avions pu le voir en nous penchant sur la question.