Volkswagen s’associe avec EDF pour réduire le coût de la recharge des voitures électriques

Volkswagen et EDF viennent de signer un accord visant à accélérer la transition vers la voiture électrique en France. Les consommateurs devraient en sortir gagnants, avec une réduction du coût de la recharge.

Crédit : Volkswagen

Développer des voitures électriques est indispensable pour les ventes des constructeurs. Des sanctions sont également prévues par l’Union européenne si les constructeurs proposent encore des gammes trop polluantes. Mais pour convaincre les consommateurs d’acheter des voitures électriques, la simple puissance du moteur ou la taille de la batterie ne suffit pas : il est nécessaire d’offrir un véritable avantage à utiliser une voiture électrique. Pour cela, Volkswagen s’est associé en France à EDF pour proposer des solutions innovantes et plus économiques.

Trois axes de travail ont été évoqués dans un communiqué de presse de la marque allemande.

Une charge intelligente pour faire des économies

Grâce à ce partenariat entre Volkswagen et EDF, le constructeur va proposer une solution de charge intelligente pour réduire les coûts de recharge. Le prix d’une charge de voiture électrique dépend de nombreux facteurs, notamment la nature de l’électricité utilisée. L’électricité verte et décarbonée correspond souvent aux heures les moins chères, mais dans les faits, il est difficile de pouvoir brancher sa voiture exclusivement pendant ces heures. Cela implique en effet d’être disponible pour lancer la charge au bon moment.

L’offre Sowee Smart Charge d’EDF permet au client final de piloter la charge de sa voiture électrique via l’application mobile Sowee, en profitant des heures où l’électricité est la plus verte et la moins chère pour le fournisseur d’énergie. Mais attention, le coût de l’électricité est fixe au long de la journée pour le consommateur, avec toutefois la possibilité d’opter pour l’option heures pleines / heures creuses. La réduction du coût de la recharge se fait via une cagnotte spéciale.

Volkswagen annonce dans son communiqué qu’avec une gestion optimisée, l’automobiliste peut bénéficier de 1 000 km gratuits en un an. Plus précisément, ce gain de 1 000 km correspond aux économies réalisables sur les factures d’électricité (avec par exemple les heures creuses et un prix fixe de l’électricité sur 2 ans), mais aussi à une cagnotte récompensant chaque kWh chargé intelligemment via l’application Sowee. Cette cagnotte peut ensuite être utilisée pour régler partiellement sa facture d’électricité.

Attention toutefois : les gains semblent assez légers. Sur le site de Sowee (filiale d’EDF), on note que pour la recharge annuelle d’une Volkswagen ID.3, le client pourra réduire sa facture de 50 euros via la cagnotte et 120 euros grâce à la recharge en heures creuses. Dans le détail, pour chaque kWh chargé, la cagnotte augmente de 1,9 centimes du kWh.

Et une possible charge bidirectionnelle

Volkswagen rejoint un projet de charge bidirectionnelle mené par EDF. Le but : déployer en France 800 bornes de recharge bidirectionnelle V2G pour « contribuer à la réduction des émissions de CO2 » comme on peut le lire dans le communiqué d’EDF.

Mais pour mieux comprendre les enjeux, il est nécessaire de savoir ce qu’est la charge bidirectionnelle. Comme son nom l’évoque, la voiture est capable de recevoir du courant depuis le réseau électrique, que ce soit à domicile ou via une borne de recharge publique, et de réinjecter ensuite cette électricité dans le réseau.

Vous vous posez certainement la question : à quoi peut donc bien servir cette capacité de charge bidirectionnelle ? Deux exemples : en cas de coupure de courant, votre voiture pourra alimenter votre domicile.

Durant l’hiver 2022/2023, cette capacité d’alimenter votre maison en électricité (le V2H) grâce à l’énergie stockée dans votre voiture aurait pu s’avérer utile, alors que Bruno Le Maire avait évoqué des coupures possibles face au manque d’énergie.

Le second exemple est le V2G, qui permet de réinjecter l’électricité contenue dans la batterie de la voiture sur le réseau électrique. Pratique pour revendre l’électricité à son fournisseur d’énergie, et réduire les tensions sur le réseau électrique en plein hiver.

Bien qu’intéressante, la charge bidirectionnelle n’est pas une nouveauté. Renault propose déjà le système V2G (Vehicle-to-Grid), notamment sur la Renault 5, tandis que Tesla propose de son côté la technologie V2H (Vehicle-to-home).

Décarbonner le réseau de distribution en France

Le dernier axe de travail inclus dans ce partenariat entre Volkswagen et EDF est l’installation de panneaux solaires dans les concessions de la marque.

Source : Unsplash / Manny Becerra

Cette installation permet de réduire l’empreinte carbone du réseau de distribution de la marque. Le plan GoToZero de Volkswagen ambitionne la suppression totale de l’empreinte carbone de la marque d’ici 2050, un objectif qui inclut également le réseau de concessions.