Tesla augmente la puissance de ses Superchargeurs avec une simple mise à jour à distance

Tesla annonce que ses Superchargeurs V4 capables d’atteindre les 325 kW sont désormais déployés partout à travers les Etats-Unis. Pour l’heure, le Cybertruck est la seule voiture électrique de la marque à pouvoir en profiter. A quand une arrivée de cette avancée en France ?

Outre le prix, la recharge des voitures électriques reste encore un point de discorde pour les détracteurs de cette motorisation. Même chose pour les sceptiques, qui ne sont pas encore prêts à passer à cette alternative car ils craignent de devoir passer trop de temps à la borne. Or, on sait que cette peur n’est plus réellement fondée.

Une belle amélioration

En effet, les constructeurs et les équipementiers travaillent afin de proposer des recharges de plus en plus rapides. Et pour cela, ça se passe au niveau des voitures, dont la batterie doit pouvoir encaisser une forte puissance, mais aussi au niveau des bornes. Tesla fait donc les deux, grâce à son réseau de Superchargeurs. Pour mémoire, ce dernier culminait jusqu’à peu à 250 kW, mais cela est en train de changer. En décembre dernier, la firme d’Elon Musk annonçait une montée en puissance de ses prises.

Celle-ci passait alors à 325 kW, mais seulement sur certains Superchargeurs aux États-Unis. Et voilà que le constructeur basé au Texas annonce une bonne nouvelle pour ses clients américains. Dans un message posté sur X (anciennement Twitter), la marque explique que « toutes les bornes V4 en Amérique du Nord peuvent désormais charger jusqu’à 325 kW pour le Cybertruck ». Et comme le précise Max de Zegher, en charge de la division Superchargeur chez Tesla, cette amélioration a été effectuée via une simple mise à jour à distance.

Being able to push software updates to Superchargers, without requiring on-site visits, is incredibly efficient & powerful. https://t.co/SXaeKfhKes — Max de Zegher (@MdeZegher) January 28, 2025 Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par Twitter.

Une véritable prouesse, qui devrait changer la vie des clients de la marque ayant opté pour un Cybertruck. Et sans doute aussi une manière d’en inciter d’autres à le faire, alors que les ventes du pick-up électrique sont en perte de vitesse. Car il faut savoir que ce dernier est pour le moment le seul modèle de la gamme à pouvoir encaisser une puissance aussi élevée, grâce notamment à son architecture 800 volts. Le reste du catalogue n’y a pas encore le droit pour le moment.

Il est toutefois important de préciser que cette montée en puissance concerne les Superchargeurs V4, mais qui sont équipés du cabinet V3. Cela n’est pas très clair ? Ne vous en faites pas, nous allons tout vous expliquer. En fait, il faut savoir qu’une station est composée de bornes et de ces fameux cabinets, aussi connus sous le nom de transformateurs. Ces derniers en sont toujours à leur 3ème génération, mais ils peuvent alimenter les bornes de 4ème génération, qui sont d’ailleurs déjà disponibles en France également.

Une nuance importante

Jusqu’à maintenant, ce duo borne V4/cabinet V3 se limitait à 250 kW comme c’était le cas depuis plusieurs années. Mais avec cette nouvelle mise à jour, la puissance passe donc à 325 kW, seulement pour l’Amérique du Nord. Rien n’a encore été annoncé pour la France, mais cela pourrait tout à fait être imminent, puisque cette évolution peut se faire à distance. Néanmoins, cela ne serait pas réellement utile, car le Cybertruck n’est de toute façon pas commercialisé chez nous, et il est probable qu’il ne le soit jamais.

Pour le moment, le constructeur, qui reste numéro 1 mondial de la voiture électrique malgré une baisse des ventes en 2024 n’a pas donné de chiffres concernant le gain de temps à la borne. Il faut également savoir que ces dernières conservent le courant à 400 volts, car les 800 volts sont réservés à la prochaine génération. C’est-à-dire les cabinets V4. Vous suivez ? Ces derniers ont été dévoilés en novembre 2024 et peuvent délivrer une puissance atteignant les 500 kW.

Une nette amélioration, mais qui reste encore très en dessous de ce que propose par exemple Zeekr, qui atteint les 800 kW sur ces nouvelles bornes. Ces dernières sont actuellement les plus puissantes au monde, même si les voitures électriques capables d’encaisser un tel chiffre n’existent pas encore. Pour ce qui est des Superchargeurs V4, ils seront compatibles avec des autos possédant une architecture comprise entre 400 et 1 000 volts, mais il faudra obligatoirement 800 volts au moins pour prétendre aux 500 kW.