Tesla résout de manière ingénieuse l’un des plus gros problèmes sur ses Superchargeurs

Depuis quelques mois maintenant, certaines stations de Superchargeurs sont ouvertes à toutes les voitures électriques et non plus uniquement aux Tesla. Le problème, c’est qu’elles ont d’abord été pensées pour les Tesla, et il y avait quelques ajustement à prévoir pour qu’elles puissent accueillir toutes les voitures électriques.

Tesla continue de moderniser son réseau de Superchargeurs, notamment pour répondre à l’augmentation des véhicules électriques non-Tesla qui utilisent désormais ses bornes de recharge rapide équipées de connecteurs NACS.

Ces améliorations visent à résoudre des problèmes pratiques et à rendre le réseau plus accessible pour tous les utilisateurs.

Un réseau initialement conçu pour les Tesla

À l’origine, les Superchargeurs étaient exclusivement destinés aux Tesla, dont tous les modèles possèdent une prise de recharge située à l’arrière gauche. Les câbles des bornes sont donc calibrés pour atteindre ce point spécifique.

Cependant, de nombreux véhicules électriques non-Tesla ont leur prise à des emplacements variés, comme à l’avant gauche ou à l’arrière droit. Cela pose évidemment un problème : pour brancher leur voiture, certains conducteurs qui ne possèdent pas de Tesla doivent se garer de travers, bloquant ainsi deux emplacements au lieu d’un.

Cette pratique, bien que souvent nécessaire, agace les autres utilisateurs. Les voitures électriques étant de plus en plus nombreuses sur nos routes, les bornes de recharge sont davantage occupées par rapport à il y a deux ou trois ans.

Des Superchargeurs V4 à câbles plus longs

Pour répondre à ce problème, Tesla déploie une nouvelle génération de bornes, les Superchargeurs V4, dotées de câbles plus longs. Ces câbles permettent d’atteindre les prises de recharge quel que soit leur emplacement sur le véhicule.

Dans un message publié sur X (anciennement Twitter), Tesla a confirmé que les nouvelles bornes avec câbles longs seraient bientôt plus nombreuses que celles avec câbles courts.

Une gestion plus intelligente de la disponibilité des bornes

Max de Zegher, responsable du réseau de recharge en Amérique du Nord chez Tesla, a également annoncé une amélioration de l’algorithme qui gère la disponibilité des bornes. Cet algorithme est désormais mis à jour toutes les 15 secondes, offrant une information quasi en temps réel aux utilisateurs.

De plus, Tesla a introduit une fonctionnalité qui reconnaît les voitures non-Tesla connectées aux bornes. Un algorithme permet de déduire si un véhicule bloque deux emplacements. Dans ce cas, le nombre de bornes disponibles affiché sur la carte est automatiquement ajusté pour éviter les mauvaises surprises aux autres utilisateurs à la recherche d’une place.

Tesla a aussi adapté physiquement plus de 1 500 stations de recharge pour limiter les désagréments liés aux configurations exposées plus haut. Désormais, aucun conducteur ne devrait avoir besoin de bloquer plus de deux emplacements pour recharger son véhicule sur ces stations.