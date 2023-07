Tesla inaugure son premier Superchargeur V4 en France : quels changements ?

Tesla renforce son réseau de Superchargeurs en France. Le point d'orgue de cette expansion est l'inauguration du premier Superchargeur V4 à Riom, dans le Puy-de-Dôme. Accessible à toutes les voitures électriques, ce nouveau point de charge représente un tournant stratégique pour le constructeur. Quels sont les changements apportés par cette nouvelle génération de bornes de recharge ?

Alors que l’été début, Tesla déploie une série de Superchargeurs pour accueillir les vacanciers en route pour leurs destinations de vacances. Le Bosc avec 16 bornes, Rodez avec 6, Albi et Nantes Atlantis avec 12 chacun, et enfin Limoges E.Leclerc qui compte 16 bornes.

Mais l’attention se porte particulièrement sur un déploiement spécifique : le premier Superchargeur V4 en France. Situé à Riom, dans le Puy-de-Dôme, à l’intersection des autoroutes A71 et A89, ce nouveau Superchargeur, ouvert à toutes les voitures électriques et non exclusivement aux Tesla, offre 12 points de charge.

Ce déploiement porte à près de 2 000 le nombre de Superchargeurs répartis dans plus de 150 stations sur le territoire français.

Alors, qu’apporte ce Superchargeur V4 par rapport à la génération précédente ?

La station de Riom n’est pas encore totalement terminée, l’ombrière photovoltaïque destinée à l’autoconsommation étant encore en construction. À terme, 8 bornes supplémentaires viendront compléter l’installation.

Du côté de la vitesse de charge, pas de changement majeur en théorie. Les voitures Tesla, qu’elles soient à 150 kW ou 250 kW, fonctionnent sur une plateforme de 400V.

Comme on l’avait remarqué, il y a eu sans doute quelques changements. Sans rentrer dans les détails, qu’est-ce que cela pourrait signifier pour les utilisateurs ?

En réalité, pas grand-chose. La recharge des voitures électriques sera toujours limitée à 250 kW sur les Tesla, et environ 200 kW sur les voitures d’autres constructeurs. Cette différence s’explique par le fait que Tesla ne suit pas le standard CCS en poussant l’intensité maximale de 500 à 600 ampères, contrairement aux autres constructeurs, ce qui lui permet de bénéficier de ces 50 kW de puissance supplémentaire.

Par contre, les Superchargeurs V4 limitent toujours la charge de certaines voitures comme les Kia EV6, Kia EV9, Hyundai Ioniq 6, Hyundai Ioniq 5, équipées d’une plateforme E-GMP en architecture 800 volts.

Cependant, les Superchargeurs V4 pourraient offrir une vitesse de recharge supérieure aux V3 dans certains cas, notamment en cas de congestion de la station.

Une série d’améliorations significatives en termes d’accessibilité et d’adaptabilité pour tous types de véhicules électriques

Ces nouvelles bornes V4 intègrent également un décrochage plus grand avec un câble de charge plus long. C’est un élément essentiel pour les nouveaux Superchargeurs Tesla, car le constructeur ouvre désormais son réseau aux véhicules électriques d’autres marques, dont le port de charge (équipé d’une prise CCS combo) peut être situé à l’opposé de l’emplacement habituel sur les Tesla.

Enfin, le V4 comporte un emplacement de stationnement plus long qui permet de garer une voiture avec une remorque ou un camping-car, ce qui devrait également faciliter l’expérience de recharge pour les propriétaires de véhicules plus volumineux, tels que le Model X ou le futur Cybertruck.

