Voici tous les tarifs de la voiture électrique française qui surpasse Tesla en autonomie : la DS N°8

Quelques jours après la Belgique, DS ouvre les commandes de sa N°8 en France. De quoi connaître les prix définitifs de cette voiture électrique aux 750 km d’autonomie. Les voici.

DS N°8 // Source : DS

Après un passage à vide de plusieurs années, DS a enfin levé le voile sur un nouveau modèle fin 2024 : la DS N°8. Une voiture électrique qui met l’accent sur sa présentation à quatre épingles et surtout son autonomie, revendiquant jusqu’à 750 km selon le cycle WLTP.

Pour aller plus loin

On est monté à bord de la DS N°8, la voiture électrique française aux 750 km d’autonomie

Reste à savoir combien faudra-t-il débourser pour accéder à ce joli chiffre. Après quelques confidences lors de notre découverte et la présentation des tarifs belges, un communiqué de presse vient d’annoncer les prix français.

À partir de 59 200 euros

Et comme on pouvait s’y attendre, DS a placé le premier prix de sa N°8 pile sous les 60 000 euros – 59 200 euros, pour être précis. Pour ce prix, vous aurez droit à un moteur de 230 ch et une batterie de 74 kWh, de quoi promettre 550 km WLTP.

La batterie de 97 kWh, qui débloque cette fameuse autonomie de 750 km WLTP (voire 909 km en cycle urbain), est disponible à partir de 63 300 euros.

DS N°8 // Source : DS

Une troisième version, associant la grande batterie avec un second moteur électrique arrière (de quoi faire de la DS une transmission intégrale), n’est disponible qu’en version haut de gamme, et le prix s’en ressent : comptez 74 600 euros minimum.

Seules deux finitions sont prévues : Pallas (navigation connectée, accès et démarrage mains-libre, caméra de recul, etc) et Étoile (calandre lumineuse, conduite semi-autonome, vision tête-haute, etc). La personnalisation est restreinte, avec cinq teintes et deux packs d’options.

Une concurrence qui ne se laissera pas faire

Pour rappel, la DS N°8 partage sa plateforme STLA Medium avec le Peugeot E-3008, qui propose donc les mêmes moteurs et les mêmes batteries, mais avec une autonomie moindre à cause de son aérodynamisme moins soigné.

Pour aller plus loin

Des ingénieurs Stellantis nous expliquent comment ils ont augmenté l’autonomie d’une voiture électrique de 50 km sans toucher à la batterie

Reste que le 3008 électrique se facture à partir de 44 990 euros pour la 73 kWh (529 km WLTP) et 46 990 euros pour la 98 kWh (701 km WLTP), soit environ 15 000 euros d’écart.

DS N°8 // Source : DS

N’oublions pas la Volkswagen ID.7, qui peut parcourir 618 km WLTP pour 58 290 euros. Côté premium, les Audi A6 e-tron (à partir de 66 420 euros pour 622 km WLTP) et autres BMW i4 (57 600 euros pour 500 km WLTP) pourront compter sur leurs images de marque.

Les premières livraisons de cette DS N°8 s’effectueront au second semestre 2025, l’occasion de découvrir si cette originale proposition trouvera son public.