Accident mortel d’une Model 3 à Paris : voici la solution de cette voiture électrique française pour éviter un nouveau drame

DS lance la N°8, sa nouvelle voiture électrique pleine d’ambition pour une marque encore jeune. Parmi les innovations embarquées, un système de freinage automatique plus intelligent que vous !

DS N°8 // Source : DS

En 2021, un grave accident impliquant une Tesla Model 3 a causé la mort d’un cycliste et blessé 21 personnes en plein Paris. Le conducteur avait appuyé inconsciemment sur la pédale d’accélérateur pour éviter un freinage fantôme activé par le freinage automatique d’urgence (AEBS). Cependant, après cette erreur, le conducteur a continué d’accélérer sans s’en rendre compte, percutant un cycliste, avant de terminer sa course à 140 km/h contre un conteneur à verre, qui a explosé et blessé 21 personnes à proximité.

Il s’agissait d’une simple erreur de pédale que la voiture n’a pas pu corriger, le conducteur pressant inconsciemment l’accélérateur. Après avoir étudié cet accident, le BEA-TT a recommandé au constructeur Tesla de « ne pas rendre possible l’annulation de l’activation de l’AEBS par un appui sur l’accélérateur ». DS Automobiles, anticipant ce rapport récemment publié, a déjà intégré un système innovant dans sa nouvelle DS N°8 : le véhicule peut automatiquement freiner, peu importe l’action du conducteur.

Qu’est-ce que le « Wrong Pedal Prevention » de la DS N°8 ?

DS Automobiles introduit une nouvelle technologie à bord de la DS N°8, un système de sécurité innovant qui se veut plus intelligent que le conducteur.

DS N°8 // Source : DS

Le WPP, pour Wrong Pedal Prevention, vise à éviter les confusions entre la pédale d’accélérateur et celle de frein. Une telle erreur peut s’avérer encore plus dramatique avec une voiture électrique qu’avec une thermique, en raison de la réponse instantanée et puissante des moteurs électriques, mais aussi de l’absence de boîte de vitesses, permettant au véhicule de prendre rapidement de la vitesse.

DS décrit son système de cette manière :

« Le système WPP détecte la confusion entre les pédales d’accélérateur et de frein. Il est particulièrement actif — et utile — lorsque la pédale d’accélérateur est fortement enfoncée à la place de celle du frein. Si un obstacle se trouve à proximité immédiate de la voiture, l’accélération est réduite, et le conducteur est informé par une alerte visuelle et un avertissement sonore. » DS Automobiles

Le constructeur précise que le WPP est opérationnel aussi bien en marche avant qu’en marche arrière.

Bientôt en équipement obligatoire sur toutes les voitures ?

Cet équipement proposé par DS est pour l’instant novateur. Il s’agit d’une initiative du constructeur qui ne répond à aucune contrainte gouvernementale.

DS N°8 // Source : DS

Cependant, dans le cadre du rapport concernant l’accident impliquant une Tesla Model 3 à Paris, le BEA-TT a recommandé à la Direction Générale de l’Énergie et du Climat (DGEC) de proposer une modification du règlement des Nations Unies afin d’empêcher l’annulation de l’activation de l’AEBS par un appui sur l’accélérateur.

Si cette décision venait à être adoptée par les autorités, DS, et plus largement le groupe Stellantis, disposeraient déjà d’un système prêt à l’emploi, leur offrant une longueur d’avance sur leurs concurrents.