Burger King vs McDonald’s : le combat s’intensifie avec les voitures électriques

Après McDonald's il y a quelques mois, c'est au tour de Burger King de proposer des bornes de recharge rapides pour voitures électriques dans ses restaurants. Ces dernières seront installées par l'opérateur Allego et devraient délivrer une grande puissance, pour une recharge ultra-rapide.

Avec des ventes en nette hausse par rapport à l’an dernier, la voiture électrique a globalement le vent en poupe en France. Cependant, certains automobilistes ne sont pas encore prêts à sauter le pas, craignant de se retrouver à court d’autonomie.

De nouvelles bornes rapides

Pour beaucoup de conducteurs, les modèles actuellement commercialisés ne vont pas encore assez loin, alors que la plupart veulent pouvoir rouler au moins 400 kilomètres en une seule charge. Un raisonnement erroné, d’autant plus que les bornes de recharge sont de plus en plus nombreuses sur le territoire, dépassant désormais largement la barre des 100 000. Et le parc continue encore de grandir, avec l’implantation notamment de nouvelles stations rapides.

Outre les Superchargeurs Tesla ou encore les opérateurs comme Ionity ou Fastned, d’autres entreprises se lancent aussi. C’est notamment le cas enseignes de supermarchés comme Lidl ou Carrefour, ainsi que des restaurants. En fin d’année dernière, Izivia nouait un partenariat avec McDonald’s France pour installer des bornes sur ses parkings. Mais le géant de la restauration rapide ne sera bientôt plus le seul à proposer à ses clients de brancher leur voiture pendant leur repas.

En effet, ce sera également le cas de l’un de ses plus grands concurrents, à savoir Burger King. Et cette fois-ci, c’est l’opérateur néerlandais Allego qui sera chargé d’installer et de faire fonctionner ces prises, comme il l’indique dans un communiqué tout juste publié sur son site. L’entreprise annonce une arrivée dès le 3ème trimestre 2024, alors que les premières bornes sont déjà installées dans certains McDonald’s.

L’enseigne compte actuellement plus de 500 établissements, répartis sur l’ensemble du territoire. Certes, c’est encore loin des 1 500 McDonald’s, mais cela reste tout de même assez pour assurer une présence un peu partout.

Une puissance élevée en prévision

Pour le moment, on ne sait pas encore si tous les restaurants de l’entreprise américaine seront équipés ou ont vocation à l’être au cours des prochaines années. Le communiqué d’Allego explique que l’implantation des stations de charge devrait également dépendre des différents propriétaires, puisque certains établissements appartiennent à des franchisés. Ces derniers pourraient alors ne pas prendre part au partenariat, notamment pour des raisons de coût.

De son côté, l’opérateur souligne que les bornes qui seront installées dans les parkings des Burger King en France délivreront une puissance élevée. Néanmoins, ce dernier ne précise pas le chiffre exact pour le moment. Pour le moment, Allego propose des stations capables d’atteindre les 300 kW, contre 360 kW pour Lidl et 350 kW chez Ionity. Tesla reste encore un peu à la traîne avec ses 250 kW issus de ses Superchargeurs.

Pour mémoire, c’est en début d’année 2022 que l’entreprise a fait son arrivée dans l’Hexagone, avec des bornes de 150 et 300 kW installées sur l’autoroute A355, située dans le Bas-Rhin. Le contrat noué avec Burger King a été signé pour une durée de trois ans, et nous devrions en savoir un peu plus au cours des prochains mois. Il faudra notamment attendre avant de connaître le tarif, qui pourrait être négocié pour être un peu plus avantageux pour les clients de l’enseigne.

Actuellement, Allego propose déjà 190 stations de charge, que ce soit dans ses propres stations, mais également en collaboration avec certaines enseignes. C’est notamment le cas de Carrefour, qui propose aussi des bornes de 300 kW sur ses parkings.