Cette vidéo prouve que Tesla n’a toujours pas réglé le problème principal de la Model 3 Performance

Tesla a toujours commercialisé des voitures électriques très puissantes, et la nouvelle Tesla Model 3 Performance en est la dernière preuve en date. Est-elle pour autant une authentique sportive ? Pas sûr, si on en croit la vidéo d'un pilote la malmenant sur circuit. Le problème est connu de longue date : les freins et la batterie chauffent rapidement, occasionnant des performances dégradées.

Si les versions « civiles » des Tesla sont le gagne-pain de la marque, des versions « Performance » les ont toujours accompagnées dans la gamme. La Model 3 n’y échappe pas, et sa nouvelle version, la « Highland », a donc récupéré une version Performance encore plus affûtée – du moins sur le papier.

Les premières versions sont livrées aux clients, de quoi découvrir les premiers avis en conditions réelles de cette nouvelle Tesla Model 3 Performance. Le Youtuber Misha Charoudin l’a ainsi emmenée sur le circuit du Nürburgring, en Allemagne… et tout ne s’est pas si bien passé.

Une fiche technique impressionnante, mais des défauts connus

La fiche technique de cette nouvelle version Performance impressionne. 460 ch, 0 à 100 km/h en 3,1 s, châssis revu, « Track Mode » amélioré… Voilà de quoi mettre en appétit.

Misha Charoudin, qui avait déjà pu tester la Hyundai Ioniq 5 N sur ce même circuit il y a quelques semaines, a donc emprunté un exemplaire à un des premiers clients pour la pousser dans ses retranchements.

Malheureusement, à peine 5 kilomètres après être parti (le circuit mesurant 20,832 km), les freins ont commencé à fumer blanc, tandis que les performances de freinage (pourtant censés être revu par Tesla) s’effondraient.

La batterie a elle aussi eu chaud, passant de 26,3°C en début de piste à 58,50°C sur la dernière ligne droite. Conséquence : la puissance qu’elle peut fournir chute drastiquement, passant de 398 à 170 kW (541 à 231 ch). Deux défauts qui sont hélas connus de longue date des Tesla.

Un « Track Pack » nécessaire ?

Pour preuve, Tesla avait proposé un « Track Pack » à sa Tesla Model S Plaid, doté entre autres de freins bien mieux dimensionnés pour l’usage sportif de sa grande berline, et qui avait permis de faire une belle performance sur ce fameux Nürburgring. Un tel pack pourrait donc avoir toute sa place sur la Model 3.

D’autant plus que la concurrence s’aiguise, et la Hyundai Ioniq 5 N dont on parlait en début d’article met la barre très haut, avec notamment un système de refroidissement de la batterie bien plus évolué, permettant de maintenir des performances de très haut niveau bien plus longtemps.

Tout n’est cependant pas à jeter sur cette Tesla Model 3 Performance, et Misha Charoudin le reconnaît lui-même, avec un comportement, une position de conduite et une visibilité sans le moindre reproche. Le potentiel est donc là, reste à Tesla de l’améliorer.