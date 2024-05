Cette impressionnante vidéo d’un pilote prouve que certaines voitures électriques font mieux que les thermiques

Pour certains, les voitures électriques ne sont pas de vraies voitures, et sont inférieures aux voitures thermiques. En cause, le plaisir de conduite, qui serait inférieur, voire inexistant. Et pourtant, cette vidéo prouve le contraire.

Si la loi ne change pas, dès 2035, en Europe, il sera interdit de vendre une voiture thermique neuve, sauf à de rares exception. Certains pensent que c’est une erreur (alors que c’est une nécessité), et veulent que les voitures thermiques restent en vente le plus longtemps possible. L’argument qui revient le plus souvent, c’est que les voitures électriques pollueraient davantage que les thermiques (c’est faux).

Mais parfois, un autre argument est avancé : les voitures électriques seraient fades et ne procureraient pas de plaisir de conduite.Pourtant, ceux qui s’intéressent à l’univers de la voiture électrique savent que ce n’est pas vrai.

Il suffit d’être monté dans une voiture électrique un peu puissante (on pense à la Tesla Model 3 Performance, mais aussi aux Porsche Taycan), pour savoir qu’une voiture électrique procure des sensations inédites. Alors oui, il n’y a pas le bruit et l’odeur que les conservateurs adorent. Quoique, pour le bruit, ce n’est pas totalement vrai.

Une vidéo qui vous colle au siège

Regardez la vidéo ci-dessous. On y voit Misha Charoudin, célèbre sur YouTube grâce à ses productions le montrant au volant de nombreuses voitures de sport ultra-puissante, sur le Nurburgring. L’un des circuits les plus longs (20 km) et les plus difficiles au monde. L’homme vient de tester la Hyundai Ioniq 5 N. Une voiture électrique très particulière, que nous avions déjà essayé sur Survoltés.

Lien YouTube S’abonner à Frandroid Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix

Elle est ultra-puissante (478 kW soit 650 ch), est capable de simuler les rapports de vitesse (pour les nostalgiques de la boîte manuelle), et parvient à simuler le son d’un moteur thermique (pour les mêmes nostalgiques). Il est bien sûr possible de couper ces fonctions, pour vivre l’instant présent.

Des performances vraiment impressionnantes

Et puisqu’on parle ici d’une voiture électrique, l’immense couple (770 Nm) disponible instantanément lui permet deux choses : réaliser le 0 à 100 km/h en 3,4 secondes, et proposer des reprises de 80 à 120 km/h en moins de 2 secondes. Son châssis, travaillé en partie pour un usage sur circuit, lui assure des temps de passages dignes d’une voiture dédiée à la piste.

Surtout, le refroidissement de la Hyundai Ioniq 5 N est prévu pour le circuit, afin de refroidir au mieux les moteurs, mais surtout la batterie. Celle-ci est fortement sollicitée, pour alimenter en puissance les deux moteurs électriques. Et lorsqu’elle est vide, un arrêt aux stands de 18 minutes suffit à la remplir de nouveau grâce à son architecture 800 volts.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par Instagram.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par Instagram avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix

À la fin de la vidéo, Misha Charoudin, habitué des voitures thermiques ultra-sportives, annonce qu’il vient de réaliser l’un des meilleurs tours de sa vie et qu’il a pris énormément de plaisir. Situation improbable : le pilote se retrouve derrière une autre Hyundai Ioniq 5 N, venue de Belgique, qu’il ne connaît pas. Les deux voitures se font donc une course improvisée sur le circuit. Et survolent celui-ci, en dépassant allégrement et facilement les autres voitures thermiques présentes sur la piste.