Toyota a la solution pour convaincre les derniers anti-voitures électriques

Toyota vient de déposer un brevet pour une fausse boîte de vitesse manuelle destinée à ses futures voitures électriques. Cette dernière pourra simuler jusqu'à 14 rapports et son usage sera similaire à celui d'une vraie transmission mécanique pour le conducteur. Mais sa commercialisation n'a pas encore été confirmée.

Si la voiture électrique progresse un peu partout dans le monde, et notamment en Europe, ses détracteurs sont encore nombreux. Et ils ont beaucoup d’arguments plus ou moins valides contre cette motorisation, allant du prix trop élevé à l’autonomie trop faible, en passant par le recyclage des batteries. Des problématiques qui n’en sont pourtant aujourd’hui plus vraiment.

Un étonnant brevet

Outre le fait que certains estiment que la voiture électrique n’est pas si propre que cela, ce qui n’est pas tout à fait faux, d’autres soulignent le manque de plaisir de conduire. Pour ces derniers, rien ne vaut une auto thermique sur ce point, et notamment dotée d’une boîte de vitesse manuelle. Cette dernière reste en effet encore très appréciée des puristes, bien qu’elle ait tendance à disparaître au fil des années.

Mais pourrait-elle bientôt faire son retour en force ? Et bien cela est très probable. Et elle pourrait même rendre la voiture électrique séduisante pour les inconditionnels de la conduite sportive et des autos à combustion interne. D’autant plus que pour mémoire, ces dernières seront interdites à la vente en Europe à partir de 2035. Mais comment cela est-ce possible ?

Et bien grâce à une nouvelle technologie qui serait en cours de développement chez Toyota. En effet, et comme l’explique le site Motor1, le constructeur japonais serait en train de travailler sur une nouvelle boîte de vitesse manuelle destinée à ses prochaines voitures électriques. De quoi à nouveau confirmer la rumeur, plus d’un an après la déclaration de Takashi Watanabe, l’ingénieur en chef de Lexus Electrified.

Et un brevet a même été déposé par l’entreprise, qui commence tout doucement à croire à cette motorisation et qui prépare un SUV urbain zéro-émission (à l’échappement). Et le moins que l’on puisse dire, c’est que cette technologie est très étonnante, puisqu’elle pourra simuler jusqu’à 14 rapports, et ce sans aucune commande mécanique. Mais comment cela est-il possible ? Pas de panique, on vous explique tout !

Un fonctionnement complexe

Si les brevets sont généralement peu détaillés, c’est pourtant le cas de celui décrivant la boîte manuelle virtuelle de Toyota. Ainsi, ce dernier explique que « le nombre d’étages d’engrenages virtuels peut être de six ou plus ou de moins de six étages« . Le conducteur peut alors choisir le nombre en fonction de ses envies et de son style de conduite. Il conduit ensuite en passant les vitesses comme une transmission manuelle classique.

Mais une fois qu’il arrive au dernier rapport, il peut continuer d’accélérer pour enchaîner sur une nouvelle série de vitesses supérieures. Pour sept rapports par exemple, le huitième sera sur le cran de la première vitesse et ainsi de suite. Même chose pour rétrograder. Si cela semble un peu compliqué en théorie, cela devrait être en fait un peu plus simple à l’usage. À vrai dire, le fonctionnement est le même que pour une boîte manuelle de poids-lourd.

Mais encore faut-il que cette technologie voie le jour. Pour l’heure, rien n’est encore sûr, puisqu’un brevet ne garantit pas que le constructeur va réellement proposer cette technologie. Cependant, il se peut que Toyota s’en inspire pour ses prochaines voitures, alors que les autos électriques actuelles ne possèdent pas de boîte de vitesse. Seuls certains modèles comme la Porsche Taycan ont tout de même deux rapports, afin d’optimiser l’accélération et la vitesse de pointe.

Toyota ne sera pas le premier constructeur à intégrer une fausse boîte de vitesse, puisque c’est également le cas de la Hyundai Ioniq 5 N que nous avons récemment essayé. Avec des technologies très innovantes, pour simuler les rapports… mais aussi les bruits !

La transmission présentée par Toyota pourra-t-elle donc être particulièrement adaptée à des modèles ultra-sportifs, comme la FT-SE dévoilée au salon de Tokyo ? Il faudra encore patienter avant de le savoir. Mais quoi qu’il en soit, le constructeur a déjà de nombreux projets concernant la voiture électrique, avec notamment des batteries innovantes.