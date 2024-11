Mercedes pulvérise le record d’endurance électrique : 3 717 km en 24 heures

Vous pensez encore que la voiture électrique n’est pas faite pour les longs trajets ? Mercedes-Benz vient de balayer ce mythe d’un revers de volant avec un record impressionnant.

Cette voiture permet de réaliser un Paris-Marseille plus de trois fois d’affilée en 24 heures, le tout en 100 % électrique. Il s’agit d’un prototype de la Mercedes-Benz CLA de troisième génération. Avec ses 3717 kilomètres parcourus sur la mythique piste de Nardò, cette voiture va faire taire les sceptiques.

Sur l’anneau italien de Nardò, le prototype CLA n’a pas fait dans la dentelle. Non content de battre le précédent record détenu par Porsche (3 425 kilomètres), il l’a littéralement pulvérisé en ajoutant près de 300 kilomètres supplémentaires au compteur.

Derrière cette performance se cache une prouesse technologique impressionnante. Reprenant les bonnes idées du concept EQXX et utilisant la plateforme Mercedes-Benz Modular Architecture (MMA), ce prototype embarque une batterie lithium-ion dont la capacité, bien que non officiellement communiquée, avoisinerait les 89,6 kWh.

La gestion de l’énergie est tout simplement bluffante : 40 recharges de 10 minutes chacune ont suffi pour maintenir ce rythme effréné pendant 24 heures. Cela représente environ 93 kilomètres entre chaque recharge, sachant que ce prototype propose une puissance de charge allant jusqu’à 250 kW. Ici, Mercedez-Benz a fait des recharges rapides et courtes, certainement à un niveau bas de batterie, pour atteindre une vitesse de charge élevée.

Ce qu’il faut retenir

Ce record est impressionnant sur le papier, mais soyons honnêtes : qui s’arrêterait tous les 93 kilomètres pour une recharge, même de 10 minutes ? Dans la vraie vie, ce protocole de test est peu réaliste. Un conducteur préfère généralement rouler plus longtemps et faire une pause plus longue, toutes les 2 à 3 heures (et même plus), ne serait-ce que pour se dégourdir les jambes, boire un café ou grignoter quelque chose.

Ici, le constructeur allemand prouve que sa capacité de recharge ultra-rapide permet de récupérer efficacement de l’énergie en 10 minutes. Cela signifie que sur un long trajet réel, une pause déjeuner très courte pourrait suffire à récupérer une autonomie confortable.

Enfin, il y a la gestion thermique : maintenir ces performances sur 24h prouve que Mercedes a résolu l’un des plus grands défis des batteries : leur tendance à chauffer lors des charges rapides répétées. C’est un progrès pour la durabilité des batteries. La CLA a parcouru ses tours de 12,6 kilomètres de la manière la plus régulière possible à 210 km/h.

