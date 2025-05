Nouveau record : ce panneau solaire chinois pulvérise tous les standards du marché

Une entreprise chinoise vient de battre un record de rendement avec son panneau solaire. Ce qui signifie, des prix en baisse, et plus d’énergie produite. La France parvient à faire mieux, mais en laboratoire seulement.

À l’heure où le solaire résidentiel explose en Europe, le fabricant chinois Longi vient de frapper un grand coup technologique. Avec un rendement de 27,81 %, son nouveau panneau solaire HIBC établit tout simplement un nouveau record mondial pour un module photovoltaïque qui devrait être commercialisé dans les prochains mois. Une avancée significative, à des années-lumière des standards actuels du marché.

Un véritable record pour les panneaux solaires

Pour réaliser cet exploit, Longi s’appuie sur une technologie encore rare, baptisée Heterojunction Interdigitated Back Contact (HIBC). Elle combine l’hétérojonction (des couches de silicium amorphe greffées sur du silicium cristallin) et une architecture IBC où les connexions électriques sont toutes placées à l’arrière de la cellule.

Résultat : une surface active plus grande, une meilleure gestion thermique et un rendement plus élevé, même en conditions de faible luminosité comme le précise Révolution Energétique.

C’est un bond technologique qui surclasse la majorité des panneaux résidentiels actuellement proposés aux particuliers, et dont les rendements plafonnent généralement autour de 22 à 24 %. À titre d’exemple, le récent panneau MK-SUN 570 (présenté comme le plus puissant d’Europe pour le marché résidentiel) affiche un rendement de 22,3 %, avec sa puissance de 570 Wc.

Des coûts réduits grâce à ce nouveau rendement

Ce record n’est pas anecdotique. Il reflète la guerre technologique que se livrent les grands industriels du solaire. En Europe, le CEA (Commissariat à l’énergie atomique), associé à 3SUN, a récemment annoncé avoir atteint un rendement de 30,8 % sur une cellule utilisant du pérovskite, en laboratoire. Mais Longi frappe ici un grand coup avec un panneau réellement commercialisable, sur une technologie éprouvée.

Derrière cette annonce, se dessine un enjeu stratégique : améliorer les rendements pour réduire la surface nécessaire à l’installation, baisser les coûts au kWh et rendre les installations solaires plus accessibles, notamment en zone urbaine.

Le patron de Longi annonce d’ailleurs que “chaque augmentation d’un point de l’efficacité des cellules se traduit par une réduction de plus de 5 % des coûts du système” comme le relaye PV Magazine.

Et même si la Chine reste ultra-dominante sur la chaîne de production (elle fournit encore 95 % du polysilicium mondial utilisé pour les panneaux en 2025 comme le précise Le Monde), l’innovation reste un champ de bataille mondial.

Le module à 27,81 % de Longi n’est pour l’instant pas encore commercialisé. Mais comme toujours dans le solaire, la technologie de demain commence dans les labos ou les parcs solaires à grande échelle avant de se démocratiser sur les toits des particuliers.